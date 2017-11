Seoel kondigt unilaterale sancties af tegen Noord-Korea IB

06u20

Bron: Belga 0 REUTERS Demonstranten verwelkomen president Trump in Seoel.

Zuid-Korea heeft vandaag een nieuwe reeks unilaterale sancties afgekondigd tegen Noord-Korea, aan de vooravond van het bezoek van VS-president Donald Trump aan Seoel. Trump is op een tour van twee weken door Azië, een reis die gedomineerd wordt door de Noord-Koreaanse nucleaire ambities.

Achttien Noord-Koreaanse bankiers in China, Rusland en Libië, die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij het Noord-Koreaanse bewapeningsprogramma, zijn toegevoegd aan een zwarte lijst. Dat staat in een persbericht op de website van de Zuid-Koreaanse regering. "Deze individuen hebben in het buitenland gewerkt, ze vertegenwoordigden de Noord-Koreaanse banken en waren betrokken bij de financiering van de ontwikkeling van massavernietigingswapens", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht.

Sancties

De Verenigde Staten hadden al sancties uitgevaardigd tegen de achttien bankiers. De aankondiging komt er aan de vooravond van het bezoek van Trump aan Zuid-Korea. Trump beschuldigde de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In er al van dat hij zich te verzoenend zou opstellen tegen Noord-Korea.