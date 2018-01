Seoel en Pyongyang nemen ook militaire telefoonlijn opnieuw in gebruik ADN

11u00

Bron: Belga 1 AFP Leden van de Zuid-Koreaanse delegatie (R) schudden de hand met leden van de Noord-Koreaanse delegatie (L) tijdens hun meeting in Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone tussen beiden landen. Zuid- en Noord-Korea zijn het eens om de militaire telefoonverbinding tussen beide landen opnieuw in gebruik te nemen. Dat maakte het nieuwsagentschap Yonhap bekend op gezag van de regering in Seoel. Onderhandelaars van beide landen kwamen dat vandaag overeen tijdens de eerste gesprekken in twee jaar tussen Noord- en Zuid-Korea.

De militaire telefoonverbinding zal morgen opnieuw in gebruik zijn. Die telefoonverbinding was bijna twee jaar geleden afgesloten. Eerder was een burgerlijke telefoonverbinding tussen beide landen opnieuw in gebruik genomen.

Noord-Korea zei ook al een hoge delegatie te willen sturen naar de Olympische Winterspelen, die plaatsvinden in Zuid-Korea.

De gesprekken vinden plaats in grensdorp Panmunjeom. Beide landen raakten het eens over de ontmoeting na een verrassend vredesaanbod van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Getty Images