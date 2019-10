Senegal onderschept meer dan een ton cocaïne, 43 kilo komt uit Antwerpen SVM

31 oktober 2019

17u11

Bron: Belga 4 De Senegalese marine heeft meer dan een ton cocaïne onderschept in de haven van hoofdstad Dakar. De lading was bestemd voor Spanje en afkomstig uit Latijns-Amerika. Dinsdag werd ook nog eens 43 kilogram cocaïne aangetroffen aan boord van een schip uit Antwerpen. Dat melden de Senegalese leger- en douanediensten.

Het schip uit Antwerpen was volgens de Senegalese douane onderweg naar Gambia. Een dag later werd bij een grootschalige operatie een drugsvangst gedaan die wordt geschat op 1.260 kilogram cocaïne, zo zeggen ambtenaren van het Senegalese leger.

De operatie werd op zo'n 120 kilometer van Dakar uitgevoerd door de speciale eenheid van de Senegalese marine in samenwerking met de Spaanse Guardia Civil. Twee boten werden daarbij geïnspecteerd en vijf mensen werden ook gearresteerd. Het is niet duidelijk welke nationaliteit de gearresteerden hebben.

Senegal is een belangrijke doorgang van goederen en reizigers in West-Afrika. In de haven van Dakar en de internationale luchthaven van Blaise Diagne worden wel vaker drugs onderschept.