Senegal heft noodtoestand en avondklok op en gaat weer internationale vluchten toelaten IB

30 juni 2020

00u15

Bron: Belga 0 De Senegalese president Macky Sall heeft gisteravond aangekondigd de avondklok en de noodtoestand op te heffen die afgekondigd waren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De opheffing gaat vandaag in.

Vanaf 15 juli zullen er ook weer internationale vluchten mogelijk zijn. De grenzen via land en zee blijven evenwel gesloten, aldus Sall. Het coronavirus is echter allesbehalve onder controle in het land en verschillende media melden er dat de ziekenhuizen op hun limieten botsen.

Senegal meldde officieel 6.698 bevestigde besmettingen en 108 overlijdens ten gevolge van het virus.

Recessie

Sall verwijst voor de versoepeling van de coronamaatregelen naar de impact die ze hebben op de economie van het arme land. Hij wees eerder al op het risico op een recessie. Het is volgens de president noodzakelijk dat "alle productie hernomen wordt om onze economie weer volledig aan de gang te krijgen".