Senatrice Jeanine Añez roept zichzelf uit tot interim-president van Bolivia IB

13 november 2019

02u30

Bron: Belga, ANP 0 In Bolivia heeft de tweede vicevoorzitter van de Senaat, oppositieparlementslid Jeanine Añez, zichzelf uitgeroepen tot interim-president. Ze deed dat tijdens een sessie van het congres waarbij het benodigde quorum om een tijdelijke vervanger van de naar Mexico gevluchte president Evo Morales aan te wijzen, niet werd gehaald.

Añez verantwoordde haar benoeming echter door te stellen dat het absoluut “noodzakelijk is om een klimaat van sociale vrede te creëren” in het land. Ze herhaalde voorts dat ze snel mogelijk nieuwe verkiezingen wil organiseren.

Het is nu aan het parlement om het ontslag van Morales te formaliseren en te bevestigen dat de 52-jarige Añez de tijdelijke president wordt. Constitutioneel gezien is Añez de eerst aangewezene voor het presidentschap omdat de vice-president en de leiders van beide congressen ook ontslag hebben genomen.

Zware politieke crisis

Bolivia beleeft momenteel een zware politieke crisis. Het is in het Zuid-Amerikaanse land al weken onrustig als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Kop van Jut was de socialistische president Evo Morales. Hij nam zondag gedwongen ontslag en verkaste naar Mexico, maar dat kon niet verhinderen dat het protest doorging. Hij noemde de zet van Añez alvast een “staatsgreep”.

Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por FFAA y Policía que reprimen al pueblo Evo Morales Ayma(@ evoespueblo) link

Bekijk ook: Heftige beelden van zware rellen in Bolivia