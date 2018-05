Senator: "Witte Huis moet excuses aanbieden aan doodzieke McCain" Redactie

13 mei 2018

05u45 2 De Republikeinse Senator Lindsey Graham vindt dat het Witte Huis excuses moet maken aan zijn doodzieke collega en vriend John McCain. Een medewerker van het Witte Huis liet zich afgelopen week ontvallen dat McCain er niet meer toe doet "omdat hij binnenkort toch dood is". Dat schoot bij Graham in het verkeerde keelgat. "Als het een van mijn medewerkers was geweest die zoiets had gezegd, dan zou ik namens mijn hele staf excuses hebben aangeboden."

Trumps directe medewerker Kelly Sadler zei vorige week over McCain (81), die een hersentumor heeft, dat zijn mening er niet meer toe doet "omdat hij toch doodgaat". Het ging daarbij om de stemming in de Senaat over de beoogde nieuwe CIA-directeur.

"Het is een zeer walgelijke opmerking en als het bedoeld was als grap is het een vreselijk slechte grap", zei Graham in de CBS-uitzending Face the Nation. "Ik zou willen dat iemand van het Witte Huis tegen dit land zou zeggen dat dit een totaal ongepaste opmerking was. Dat dit niet is wie wij zijn in deze regering."

Perslek

Maar excuses kwamen er niet echt. Witte Huis-perswoordvoerder Sarah Huckabee Sanders zei tijdens een interne vergadering dat ze de opmerking van Sadler weliswaar niet erg op zijn plaats vond, maar maakte zich drukker over het feit dat die was uitgelekt naar de pers.

Daarmee was namelijk de aandacht volledig afgeleid van veel belangrijkere zaken, zoals de aanstaande top met Noord-Korea en Trumps ontvangst van drie Amerikaanse krijgsgevangen uit dat land, aldus Sanders.