Senator VS vertelt tijdens hoorzitting over verkrachting door superieur in de luchtmacht

07 maart 2019

Martha McSally, lid van de Republikeinse partij die namens de staat Arizona in de Amerikaanse Senaat, heeft gezegd dat ze tijdens haar werk als piloot bij de Amerikaanse luchtmacht is verkracht door een meerdere.

McSally (52) was in 1993 de eerste vrouwelijke gevechtspiloot in het Amerikaanse leger. Ze zit sinds januari van dit jaar in de Amerikaanse senaat en was daarvoor lid van het Huis van Afgevaardigden. In totaal diende ze 26 jaar bij de luchtmacht.



De senator deed haar verhaal tijdens een hoorzitting in de Senaat over seksueel geweld in de Amerikaanse krijgsmacht. Ze heeft de verkrachting destijds bij niemand gemeld, omdat ze zichzelf de schuld gaf en het systeem niet vertrouwde, vertelde ze. McSally wilde niet zeggen wie haar aanvaller was. “Ik was beschaamd en in de war. Ik dacht sterk te zijn, maar voelde me machteloos”, aldus de senator, die ook mannen en vrouwen prees die wel met hun verhaal over seksueel wangedrag naar voren treden. Jaren na de verkrachting heeft ze geprobeerd om bij de krijgsmacht over haar traumatische ervaring te vertellen, maar schrok van de onzorgvuldige manier waarop er met haar werd omgegaan.

Een ander lid van de commissie, de Democratische senator Tammy Duckworth, zei dat het leger “volledig heeft gefaald" bij de afhandeling van het seksuele misbruik van haar collega. Duckworth is een gepensioneerde legerofficier die beide benen tijdens een gevecht in de oorlog in Irak verloor.