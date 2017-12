Senator Al Franken onder druk om te vertrekken wegens grensoverschrijdend gedrag TK

06u18

Bron: Belga 0 REUTERS De Amerikaanse Democratische senator Al Franken zal vandaag een verklaring afleggen, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld. De man staat steeds meer onder druk om zijn ontslag in te dienen na klachten van grensoverschrijdend gedrag.

Gisterenavond ontstond een kleine lawine van Democratische senatoren die hun 66-jarige collega opriepen om een stap opzij te zetten. Volgens NBC News zijn het er intussen zeker 30, waaronder heel wat vrouwen. Dat is meer dan een kwart van alle senatoren en meer dan de helft van de Democratische senatoren. Ook Democratisch partijvoorzitter Tom Perez sloot zich bij de oproep aan.

Al Franken kwam in november onder vuur toen een foto opdook waarop hij ex-Playboy-model Leeann Tweeden betastte in haar slaap. Hij verontschuldigde zich en stelde zelf voor om een onderzoek naar hem in te stellen, maar intussen lopen steeds meer klachten binnen. Heel wat mensen menen dat hij vandaag zijn job zal opgeven.

Twitter / Leeann Tweeden Senator Al Franken betastte de borsten van voormalig Playboymodel Leeann Tweeden toen de twee in 2006 op weg waren naar de Amerikaanse troepen in Afghanistan.