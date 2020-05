Senaat VS akkoord met nieuwe inlichtingenchef Ratcliffe Redactie

21 mei 2020

21u24

Bron: AD.nl 1 Een meerderheid van de Amerikaanse senaat is vandaag akkoord gegaan met de Republikein John Ratcliffe als de nieuwe inlichtingenchef. Hij was in februari voor de tweede keer door Donald Trump naar voren geschoven en zijn benoeming wordt door Amerikaanse media gezien als een overwinning voor de president.

De Senaat stemde langs de partijlijnen met 49 voor en 44 tegen de benoeming van Ratcliffe als hoofd van de National Intelligence. De Republikein trok zich begin augustus vorig jaar terug nadat er vragen waren gerezen over zijn gebrek aan ervaring en het mogelijk aandikken van zijn cv. Joseph Maguire, directeur van het Amerikaanse Centrum voor Terreurbestrijding, bekleedt de functie nu tijdelijk. Dit sinds het vertrek van Dan Coats, op 15 augustus vorig jaar.



Adjunct-directeur Sue Gordon zou normaliter zijn tijdelijke opvolger zijn geweest, maar het Witte Huis gaf de voorkeur aan een kandidaat van buiten de gangbare opvolgingslijn.



Of de 76-jarige Coats zelf ontslag nam of door de regering werd gedwongen te vertrekken, is niet bekend. Het is een publiek geheim dat Trump het niet echt hoog met Coats ophad.

Medestander

John Ratcliffe wordt beschouwd als een medestander van de president en kwam in juli vorig jaar nog in beeld toen hij speciaal aanklager Robert Mueller tijdens een hoorzitting in het Congres ondervroeg. Als directeur van de nationale inlichtingendiensten is het zijn taak om de verschillende inlichtingendiensten van de Verenigde Staten te coördineren. Coats vervulde die functie sinds maart 2017.

De inlichtingenchef heeft een belangrijke coördinerende rol binnen de Amerikaanse inlichtingengemeenschap, die bestaat uit zeventien diensten. De president schoof eerder het Republikeinse congreslid John Ratcliffe naar voren als toekomstige directeur. Hij trok zich kort daarop terug nadat er forse kritiek kwam op zijn gebrek aan ervaring en twijfels ontstonden over zijn geschiktheid.

SCOOP: First TV interview POTUS nominee to lead US intelligence agencies @RepRatcliffe defends his record, will work hard to secure bi-partisan support senate confirmation, and lays out priorities if confirmed as Top Spy #CBSNews WATCH https://t.co/2viXuryhPA Catherine Herridge(@ CBS_Herridge) link