Senaat VS aan de slag met benoeming kandidaat-opperrechter Barrett

IB

12 oktober 2020

05u18

Bron: ANP

0

In de Amerikaanse Senaat beginnen maandag de hoorzittingen over de benoeming van Amy Coney Barrett in het hooggerechtshof. President Donald Trump heeft haar voren geschoven om de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg op te volgen.