Senaat Utah stemt unaniem voor strafvermindering polygamie

19 februari 2020

12u35

Bron: Reuters 0 De Senaat van de Amerikaanse staat Utah heeft unaniem gestemd om polygamie tussen instemmende volwassenen te decriminaliseren. De wet moet wel nog naar het Huis van Afgevaardigden van de staat, waar verwacht wordt dat het op meer weerstand zal botsen. Polygamie komt vaak voor in de deelstaat, waar veel mormonen wonen.

De Senatoren van de staat hebben met 29 stemmen voor, en geen enkele tegenstem, het wetsvoorstel goedgekeurd. De wet zou de straffen voor huwelijken tussen meer dan twee personen fors verminderen. In de Senaat hebben de Republikeinen met 23 zetels de meerderheid.

Momenteel is polygamie in Utah, en in de rest van het land, verboden en riskeer je tot vijf jaar celstraf. Als de nieuwe wet in werking gaat, verdwijnt de gevangenisstraf en worden overtreders enkel beboet tot 750 dollar en krijgen ze een werkstraf.

Makkelijker naar de politie

De Democratische senator Deirdre, die voorstander is van de wetswijziging, zegt dat de nieuwe wet polygamie niet zou legaliseren, maar dat de straffen verminderen. Dat wil ze doen zodat vrouwen in gemeenschappen waar ze verplicht worden tot polygamie, sneller naar de politie kunnen stappen zonder angst om zelf zwaar vervolgd te worden.

Langs de andere kant zou de wet het ook makkelijker maken voor polygamisten om gezondheidszorg, een opleiding of zelfs werk te krijgen zonder angst, aldus de senator.

Tegenstanders

Tegenstanders vinden dat de wet niet aangepast moet worden omdat polygamie gevaarlijk is voor vrouwen en kinderen, voornamelijk jonge meisjes, die verplicht worden tot huwelijken met oudere mannen.

Polygamie komt in het Amerikaanse Utah meer voor omdat het huwelijksstelsel nog een overblijfsel is van een vroegere leer van de gevestigde kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Fundamentalistische mormonen in de staat geloven dat polygamie hen een plaats geeft in de hemel.

In de meeste landen in de wereld is polygamie bij wet verboden. Onder meer in Marokko, Kameroen, Egypte en enkele andere landen is polygamie toegestaan. In België is het huwelijk tussen meerdere personen verboden.