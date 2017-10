Senaat houdt voogdij van Madrid over Catalaanse media tegen 20u39

Bron: Belga 1 REUTERS Reacties op de onafhankelijkheidsverklaring op het Sant Jaumeplein in Barcelona eerder op de dag. De Spaanse Senaat heeft vandaag niet ingestemd met het regeringsvoorstel om de openbare omroep in Catalonië onder de voogdij van Madrid te plaatsen. Ook een voorafgaande controle van Madrid op de beslissingen van het Catalaanse parlement werd door de senatoren tegengehouden.

De Senaat had vandaag ingestemd met verschillende maatregelen die de Spaanse regering had voorgesteld in het kader van artikel 155 van de grondwet, waarbij Catalonië onder voogdij van Madrid wordt geplaatst. Zo heeft de centrale regering de toelating gekregen om de Catalaanse ministers de laan uit te sturen.

Maar het regeringsvoorstel om onder meer de Catalaanse openbare omroep TV3 met het oog op een "betrouwbare, objectieve en evenwichtige" berichtgeving onder het toezicht van Madrid te plaatsen, is door een amendement van de sociaaldemocraten tegengehouden.

De maatregel was - ook buiten de nationalistische kringen in Catalonië - op felle kritiek gestuit, omdat het gezien werd als een inbreuk op de persvrijheid. De 2.300 werknemers van de TV3, Catalunya Radio en het Catalaanse nieuwsagentschap hadden de maatregel veroordeeld als een poging tot "onaanvaardbare inmenging".

Daarnaast namen de senatoren een amendement aan waarin de voorafgaande controle van Madrid op de wetteksten van het Catalaanse parlement geschrapt wordt. De maatregel zou in strijd geweest zijn met de grondwet.