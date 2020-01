Senaat aan zet in afzettingsprocedure tegen Trump, proces start volgende week TT

15 januari 2020

16u30

Bron: Reuters, ANP, Belga 0 Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft Adam Schiff, de voorzitter van de Commissie voor de Inlichtingendiensten, aangeduid als hoofdaanklager tegen president Trump in de afzettingsprocedure. Trump zal in de Senaat worden berecht voor machtsmisbruik.

Schiff heeft als voorzitter van de Commissie voor de Inlichtingendiensten in het Huis van Afgevaardigden een groot deel van het impeachmentonderzoek in geleid. Er worden in totaal zeven hoofdaanklagers of ‘impeachmentmanagers’ ingeschakeld om twee aanklachten tegen Trump door de Senaat te laten behandelen. De zeven hebben allen een juridische achtergrond. Toen de Democraat Bill Clinton in 1999 een impeachment tegen zich kreeg, waren er dertien aanklagers.

Ook Huis-lid Jerry Nadler, voorzitter van de Commissie voor Justitie die de twee artikels voor de inbeschuldigingstelling heeft opgesteld, neemt een belangrijke positie in. De rechtbankvoorzitter in dit derde impeachmentproces in de Amerikaanse geschiedenis is de voorzitter van het Hooggerechtshof, John Roberts. Hij zal voor deze rol naar verwachting morgen of vrijdag de eed afleggen waarin hij verklaart onpartijdig te zullen optreden. Daarna leggen alle senatoren dezelfde eed af.



De ceremonie waarmee de Democratische aanklagers uit het Huis de zaak voorleggen aan de Senaat met het verzoek de president te berechten en af te zetten, vindt naar verwachting vanavond onze tijd plaats. De openingsverklaring wordt dan op zijn vroegst volgende week verwacht. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, verwacht dat het proces na een reeks formaliteiten dinsdag al kan beginnen. McConnell sprak over “het minst diepgaand en meest oneerlijk impeachmentonderzoek in de Amerikaanse geschiedenis”. De Republikeinen hopen dat Trump binnen twee weken wordt vrijgesproken.

Afspraken

De aanklachten tegen Trump werden eind december al aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Pelosi koos ervoor ze niet meteen in december door te sturen, omdat ze wilde dat er eerst afspraken met de Senaat over het proces zouden worden gemaakt. Dat is nog niet gebeurd, maar volgens Pelosi is de druk op de Republikeinen daar hoog genoeg na een kleine maand wachten. De Democraten willen dat getuigen worden gehoord in de Senaat, de Republikeinen willen dat niet toezeggen omdat de onderzoeksfase volgens hen in het Huis gevoerd had moeten worden.

Om regels aan te nemen is een simpele meerderheid van 51 senatoren nodig. De Republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat en zouden dus hun eigen voorstellen eenvoudig aan kunnen nemen. Bij het laatste afzettingsproces tegen Bill Clinton stemden senatoren unaniem voor de regels, dat lijkt nu niet te gaan gebeuren.

Trump klaagde de kwestie over de getuigen na de bekendmaking van de zeven aanklagers meteen aan op Twitter. Hij heeft het over “een nieuwe con job door de do nothing Democraten”. “Al dit werk had door het Huis gedaan moeten zijn, niet door de Senaat.”

De benoeming “verandert geen enkel ding”, tweette ook Witte Huis-woordvoerster Stephanie Grisham. “President Trump heeft niets verkeerds gedaan. Hij kijkt ernaar uit om de vereiste procesrechten in de Senaat te krijgen die (Huis)voorzitster Pelosi en de Democraten hem hebben ontzegd. Hij verwacht volledige vrijspraak.”

Here we go again, another Con Job by the Do Nothing Democrats. All of this work was supposed to be done by the House, not the Senate! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Machtsmisbruik en obstructie

De Democraten willen de Republikeinse president afzetten wegens machtsmisbruik en obstructie van het Congres. In het bijzonder wordt hem aangewreven zijn functie te hebben misbruikt om druk te zetten op de Oekraïense president Volodymyr Zelenksi, opdat die een onderzoek zou openen tegen de Democraat Joe Biden. Die maakt grote kans op de nominatie van zijn partij voor de slag om het Witte Huis op zak te steken.

Het proces in de Senaat is de volgende stap in de afzettingsprocedure, nadat het Huis de aanklachten opstelde. De Republikeinen hebben in de Senaat echter de meerderheid, en er is bovendien een tweederdemeerderheid nodig om een president te kunnen afzetten. De kans dat het dus echt zover komt, is klein.

Derde keer

Het is de derde keer dat in de Senaat een impeachmentproces zal worden gehouden, wat tot nu toe geen enkele keer tot een afzetting heeft geleid. Een eerste keer werd een proces gevoerd tegen president Andrew Johnson in 1868. 35 senatoren stemden ‘schuldig’, 19 ‘onschuldig’, wat 1 stem te weinig was.

Ook de afzetting van Bill Clinton in 1998 faalde aangezien slechts 45 senatoren de Democraat schuldig bevonden, en 55 hem vrijspraken.

In de afzettingsprocedure tegen president Richard Nixon in het Watergate-schandaal stapte die in 1974 zelf op voor het proces kon beginnen.

Watch as the House’s impeachment managers are introduced. These Representatives are tasked with presenting the case for impeachment during the upcoming Senate trial. #DefendOurDemocracy https://t.co/hjmMlEaksO Nancy Pelosi(@ SpeakerPelosi) link

