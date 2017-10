Selma Blair: "James Toback dreigde me te vermoorden na seksueel misbruik" lva

Op 22 oktober publiceerde The Los Angeles Times een vernietigend rapport over de nu 72-jarige Amerikaanse scenarist en regisseur James Toback, waarin 38 actrices hem beschuldigen van seksuele intimidatie. Een van die actrices, die aanvankelijk anoniem wou blijven, is Selma Blair (45), die zich nu verplicht voelt openlijk over haar huiveringwekkende ervaring te spreken nadat Toback de vrouwen voor leugenaars had uitgemaakt.

Naar aanleiding van de nieuwe film van James Toback 'The Private Life of a Modern Woman' had The Huffington Post een artikel gepubliceerd met de titel "James Toback gets us, he truly gets us". Selma Blair retweette het artikel met het commentaar "Ironisch". Nu is duidelijk dat ze daarmee verwijst naar haar eigen ervaringen. Ze wou aanvankelijk de herinneringen niet terug oprakelen, maar "toen hij de vrouwen leugenaars noemde en hij alles ontkende, voelde ik zo'n woede en de verplichting ook te getuigen", aldus Blair. In een gesprek met het tijdschrift Vanity Fair doet Blair haar verhaal van haar ontmoeting met de man in een hotelkamer in 1999.



"Ik vond Toback een interessante en vreemde man die mijn carrière in de alternatieve filmsector vooruit zou kunnen helpen." Ze contacteerde hem om te spreken over een rol in zijn nieuwe filmproject 'Harvard Man'. Toback stelde voor in zijn hotelkamer af te spreken, maar Blair weigerde en stond erop af te spreken in het restaurant van het hotel. Op de dag van de afspraak kwam Tobacks manager naar beneden en zei hij dat Toback haar enkel in zijn kamer kon zien. "Tegen beter weten in ging ik naar boven."

James Toback

"Vertrouw je me?"

Eenmaal in de kamer haalde hij het script boven. "Ik kijk naar jou en ik zie dat we een connectie hebben. Je zou een fantastische actrice kunnen zijn, dat zie ik in je ogen. Maar je moet aan je zelfvertrouwen werken."



Na enkele misplaatste persoonlijke vragen over haar ouders werd Toback pas echt ongepast. "Vertrouw je me", zei hij, "ik kan enkel met je samenwerken wanneer je me vertrouwt", en hij vroeg haar haar kleren uit te trekken en een stuk van het script te lezen.



Hij masturbeerde in haar bijzijn

Blair werd achterdochtig en weigerde, waarop Toback nog meer aandrong. "Ik moet zien hoe je lichaam beweegt en hoe goed je in je vel zit." Blair dacht aan haar manager die haar naar hem had gestuurd. Ze dacht, "Hij zal wel heel belangrijk zijn", en trok haar bovenkleding uit. Uit schaamte en van de zenuwen vergat ze de woorden. "Wow, er is nog veel werk aan de winkel", zei Toback. Hij zette zich op het bed en begon zichzelf te betasten. Hij vroeg haar of ze met hem naar bed zou gaan.



"Ik slaagde erin nee te zeggen en vroeg hem of hij getrouwd was. Hij zei: 'Het is gecompliceerd, maar ja, ik ben getrouwd. Met een schrijfster, een lerares. Fantastische vrouw. En dan heb ik ook een vriendin die heel de tijd seks wil. Ik vind dat perfect. Ik moet 6 tot 7 keer per dag klaarkomen, ander kom ik de dag niet door.' Hij wou niet dat ik doorging tot hij was klaargekomen."



Uit angst voor verkrachting stemde ze in dat hij zou masturberen terwijl ze toekeek. "Ik voelde walging en schaamte en dacht dat ik me nooit meer puur zou voelen na dit contact met de duivel", zei Blair. Daarna kon ze de kamer verlaten, maar niet zonder eerst te worden bedreigd.



Doodsbedreiging

"Er is een meisje dat van plan is iets wat ik heb gedaan publiek te maken. Ik kan je verzekeren dat als ze dat ooit doet, ik ze laat ontvoeren en in de Hudson-rivier laat gooien met cement aan haar voeten, als je begrijpt wat ik bedoel."



Blair vertelde haar vriendje wat er was gebeurd en voor de rest niemand. "Ik liet hem beloven het aan niemand te zeggen. Ik stond aan het begin van mijn carrière en was bang dat als ik het iemand zou vertellen dat hij me zou ontvoeren."



Blair wil dat Toback zijn misdaden toegeeft. "We willen geen geld, geen roem, geen job. We willen dat het grote publiek hem en zijn daden ten strengste veroordeelt."



De lijst van slachtoffers wordt steeds langer. Ook actrice Rachel McAdams (38) beschuldigde Toback ondertussen van ongewenste intimiteiten.

Selma Blair (links) en Rachel McAdams (rechts)