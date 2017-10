Selfieverbod voor Russische soldaten om niet langer ongewild locaties prijs te geven jv

19u59

Bron: The Independent 1 Instagram In 2014 verried soldaat Alexander Sotkin met zijn selfies dat er Russische troepen in Oekraïne aanwezig waren. Selfies in het Russische leger zullen voortaan bestraft worden. Bedoeling is om te vermijden dat de soldaten met hun selfies per ongeluk informatie weggeven over waar ze zich bevinden.

In het verleden achterhaalden wakkere internetgebruikers aan de hand van selfies van Russische militairen onder meer dat er troepen ingezet werden in Oekraïne en Syrië. De overheid wil nu de wet op het militair personeel, die dateert van voor de opkomst van sociale media, aanpassen zodat selfies verboden worden. Sommige media zijn traceerbaar via automatische geolocatie en geven zo meteen prijs waar militaire troepen zich ophouden. Soms zelfs nauwkeurig tot op amper enkele meters. Journalisten maakten al handig gebruik van selfies van Russische soldaten.

Vice-reporter Simon Ostrovsky postte in 2015 een video op YouTube over hoe een Russische soldaat, Alexander Sotkin, met zijn foto's op sociale media ongewild 'verklapte' dat de Russen zich rechtstreeks hadden gemengd in het Oekraïense conflict. Rusland had altijd ontkend dat het land ook militairen had gezonden naar Oekraïne.

Volgens het Russische ministerie van Defensie gebruiken allerhande buitenlandse organisaties - tot terroristen toe - de ongewild vrijgegeven informatie van Russische militairen om "de interne politieke en sociale situatie in verscheidene regio's van de wereld te destabiliseren", schrijft de Moscow Times.



Het selfieverbod gaat naar verwachting in vanaf januari 2018.