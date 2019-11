Selfie op Thais eiland loopt fataal af: Franse toerist (33) glijdt uit en valt in waterval ttr

15 november 2019

10u11

Bron: AFP 4 Een Franse toerist die een selfie probeerde te nemen aan de Na Muang waterval op het Thaise eiland Koh Samui is uitgegleden en naar beneden gevallen in het water. De 33-jarige man overleefde de val niet. Dat meldt de lokale politie.

Het tragische ongeluk vond donderdagmiddag plaats op het Thaise eiland Koh Samui, bekend om zijn parelwitte zandstranden en tochten door de jungle. “Een vriend van het slachtoffer vertelde dat hij een selfie probeerde te maken. Vervolgens gleed hij uit en viel in het water”, zei luitenant Phuvadol Viriyavarangkul.

De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd, maar alle hulp kwam te laat voor Bastien. “Het duurde enkele uren om zijn lichaam naar beneden te halen. Het terrein is immers erg glad en steil”.



Het is niet is de eerste keer dat er een dodelijk incident plaatsvond op Koh Samui. In juli gleed een Spaanse toerist eveneens uit aan de Na Muang waterval. Volgens een onderzoek van het All India Institute of Medical Sciences kwamen tussen oktober 2011 en november 2017 wereldwijd 259 mensen om het leven toen ze het perfecte plaatje probeerden te maken.