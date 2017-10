Selfie in de regen en daarna niets meer: mysterieuze verdwijning Anne Faber (25) houdt Nederland in de ban Koen Van De Sype

14u38

Bron: Linda, AD 0 Facebook Ze zou vrijdagmiddag gewoon een fietstochtje maken om uit te waaien. Maar nadat de Utrechtse Anne Faber (25) nog een WhatsApp-berichtje gestuurd had naar haar vriend Nathan Fidder om te zeggen dat het was gaan regenen, verdween ze. Zonder een spoor achter te laten. Heel Nederland is intussen in de ban van de raadselachtige zaak. De speurders staan na vijf dagen echter nog geen stap verder.

Het verhaal begint vrijdagmiddag om 16.30 uur. Anne vertrekt voor een tochtje op haar zwarte fiets, zoals ze wel vaker doet. Gewoon om uit te waaien in de bossen. Een kleine twee uur later stuurt ze een berichtje naar haar vriend, maar ze zegt daarin niet waar ze heen is of wanneer ze thuis zal zijn. (lees hieronder verder)

Facebook

Lees ook Weduwe sterft in zelfde huis waar haar man 43 jaar geleden op mysterieuze wijze verdween

Om iets over half zeven begint het te onweren. Anne is nog altijd onderweg, want om 18.50 uur stuurt ze een foto naar haar vriend via WhatsApp. Daarop is ze te zien op een kruispunt in de buurt van Paleis Soestdijk. Met haar regenjas aan. Doorweekt. Het is het laatste teken van leven dat ze geeft. (lees hieronder verder)

Facebook

Nathan stuurt om 19.45 uur nog een aantal berichtjes naar Anne, maar die komen niet aan. Er blijft maar één zwart vinkje naast staan, wat betekent dat de app niet meer actief is. Dat kan een teken zijn dat haar smartphone afstaat of leeg is. Nathan waarschuwt de politie en zet de volgende dag een berichtje op Facebook waarin hij iedereen vraagt of ze iets gehoord of gezien hebben.



Zoekactie

"De politie is een zoekactie gestart", schrijft hij. Die zou het hele weekend onverminderd verdergaan. "Familie en vrienden helpen mee. Ze gaan van het ergste uit. Anne had zaterdag in Amsterdam een afspraak, maar daar is ze niet opgedaagd." (lees hieronder verder)

Nathanael Fidder Beste mensen: M'n vriendin is sinds vrijdagavond 29/9 19.00 uur vermist. Laatste app is een selfie in de regen. Ze heet Anne Faber. Blond. 1,70. 25 jaar. Woont in utrecht. Groene lange regenjas....

Er worden ook flyers verspreid in het gebied waar Anne laatst een teken van leven gaf. Maandag volgde een nieuwe zoekactie in het bos bij Paleis Soestdijk, zonder resultaat. Vandaag werd aan Huis ter Heide in Zeist gezocht, onder meer met honden. Daar werden gisteren al een jas en enkele kledingstukken gevonden. Volgens haar familie gaat het "vrijwel zeker" om kleren van Anne gaat. "We hopen daarover in de loop van de dag uitsluitsel te hebben", aldus Bernard Jens van Politie Midden-Nederland.



Opsporing Verzocht

Gisteren kwam de zaak op de nationale televisie, in het programma 'Opsporing Verzocht'. Daarna kreeg de politie 35 tips binnen, boven op de meer dan 300 die ze de afgelopen dagen al ontving. Volgens een woordvoerder zouden er tussenzitten die zeker het uitzoeken waard zijn.

Zeker zeven politieauto’s bij afzetting Huis ter Heide voor zoektocht sporen vermiste Anne Faber. pic.twitter.com/OFLIyYE46P John Maes(@ johnmaes) link

Facebook Nathan Fidder, de vriend van Anne.

Gisteravond raakte ook bekend dat de jonge vrouw vermoedelijk een route volgde van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB). De analyse van haar telefoongegevens zou volgens de politie ook een steeds beter beeld geven van waar best naar haar wordt gezocht. "Ze reed vermoedelijk van Soest naar De Bilt, op weg naar huis", aldus de politie. Er is ook een oproep gelanceerd naar iedereen die langs die route woont om camerabeelden vrij te geven en het te melden als hij iets gezien heeft.



Scenario's

Volgens de politie wordt nog altijd rekening gehouden met alle mogelijke scenario's. Concrete aanwijzingen zijn er in elk geval nog niet naar een van de vele pistes. Zo waren er bijvoorbeeld geen signalen dat ze wilde verdwijnen en ook een ongeval lijkt de politie onwaarschijnlijk.

Facebook