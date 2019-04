Sektelid bekent dat ze twee jaar lang haar eigen seksslavin in kamer opsloot jv

03 april 2019

07u40

Bron: New York Post 0 Lauren Salzman, dochter van Nancy Salzman die mee de sekte NXIVM oprichtte, heeft bekend dat ze haar persoonlijke, Mexicaanse seksslavin had. Twee jaar lang sloot ze de vrouw op in een kamer. Dat meldt de New York Post.

Samen met sekteleider Keith Raniere (58) stichtte Nancy Salzman (60) in 1998 NXIVM (Nexium), een bedrijf dat zelfhulpcursussen aanbood. Het hoofdkwartier van de organisatie lag dertig kilometer van de Amerikaanse stad Albany in de staat New York. In maart vorig jaar werd Keith Raniere aangehouden in Mexico. Volgens de federale aanklagers is NXIVM een gewelddadige sekte die onder meer seksslavinnen brandmerkte.

Vorige maand pleitte Nancy Salzman schuldig voor een federaal gerechtshof in Brooklyn. Op 10 juli zal ze berecht worden. Deze maand verschijnen ook Keith Raniere en Salzmans dochter, Lauren, voor de rechter. Actrice Allison Mack, bekend van Smallville, en Clare Bronfman, erfgename van Seagram, werden eveneens aangeklaagd voor hun rol in de sekte. Mack zou seksslavinnen gerekruteerd hebben. Zij moet op 29 april voor de rechter komen.

Lauren Salzman (42) bekende, samen met haar moeder als enige beklaagde, vorige week al schuld aan samenzwering. Opvallend is dat Lauren Salzman toegaf dat ze haar eigen seksslavin had, een Mexicaanse vrouw die ze twee jaar lang in een kamer opsloot. “Ik heb bewust en opzettelijk Jane Doe 4, een vrouw wier identiteit mij bekend is, vastgehouden in een kamer in het huis in het noordelijke district van New York”, zei Lauren Salzman aan de rechter vorige week in Brooklyn. Ze gijzelde de Mexicaanse van maart 2010 tot april 2012. Salzman dreigde ermee “haar te laten deporteren naar Mexico als ze niet deed wat ik en anderen van haar vroegen”.

Salzman bekende dat ze lid was van DOS, de geheime zijtak van NXIVM, die vrouwen zou hebben uitgehongerd en gebrandmerkt. Volgens de autoriteiten werd minstens een van de DOS-leden gedwongen om seks te hebben met sekteleider Keith Raniere.

Tijdens de rechtszitting achter gesloten deuren zei Lauren Salzman: “Ik heb veel spijt van mijn slechte beslissingen die schade hebben toegebracht aan anderen, niet alleen aan de slachtoffers in dit geval, maar ook aan honderden leden van onze gemeenschap, en aan hun vrienden en families.”

Volgens de New York Post zou Salzman mogelijk getuigen tegen naar voormalige collega-sekteleden om strafvermindering te bekomen. Ze riskeert in principe tot 20 jaar cel.

Intussen werd Keith Raniere bijkomend aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen en van het maken van kinderporno.