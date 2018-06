Sekteleiders trouwen met elkaars 7- en 8-jarige dochter: minstens 26 jaar celstraf voor sodomie en verkrachting lva

01 juli 2018

03u31

Bron: kutv.com, CBS News 0 In de Amerikaanse staat Utah is de 35-jarige Samuel Warren Shaffer afgelopen woensdag veroordeeld tot 15 jaar cel voor sodomie met kinderen. Vorige maand werd hij ook al veroordeeld tot 26 celstraf voor kinderverkrachting en -misbruik. De sekteleider trouwde met een 8-jarig meisje "met wie hij hoopte kinderen te hebben en oud te worden".

Shaffer is de leider van de polygame sekte Knights of the Crystal Blade. Een van de meisjes die hij misbruikte en verkrachtte, en met wie getrouwd was, was de dochter van zijn medeoprichter John Coltharp, die op zijn beurt trouwde met Shaffers 7-jarige dochter.

De politie was een onderzoek naar beide mannen gestart toen de ex-vrouw van Coltharp in december 2017 meldde dat Coltharp er met haar vier kinderen vandoor was nadat hij het hoederecht was verloren. Twee dochters werden teruggevonden in een trailer, de twee andere kinderen in grote watertonnen. Schaffer en Coltharp werden gearresteerd.

In de rechtbank beweerde Schaffer dat hij niet besefte dat hij een fout had begaan. "Ik dacht echt dat een kindhuwelijk een regel van God was", zei hij. "Ik begrijp nu dat ik het niet had moeten doen maar toen dacht ik echt dat het correct was", aldus Shaffer. De sekteleider opperde dat de principes van kindhuwelijk, polygamie en het naderende einde der tijden hem rechtstreeks waren ingegeven door God op 22 juni 2015.

De rechter hield er geen rekening mee. "Ik ken geen enkele religie die toelaat dat een volwassen man een seksuele relatie met een 8-jarig meisje heeft".

Shaffer kreeg vorige maand in een andere County ook al 26 jaar tot levenslang voor kinderverkrachting en -misbruik. Shaffer zal minstens 26 jaar in de gevangenis doorbrengen.

Medeoprichter John Coltharp pleitte op 13 juni schuldig aan sodomie en bigamie met kinderen. Zijn uitspraak volgt op 8 augustus.