Sekteleider die vrouwen uithongerde en brandmerkte schuldig bevonden kv

19 juni 2019

22u26

Bron: Reuters 2 Keith Raniere, een man uit New York die beschuldigd wordt van het leiden van een sekte waarin vrouwen op een hongerdieet werden gezet, gebrandmerkt werden met zijn initialen en verplicht werden om met hem naar bed te gaan, werd vandaag door een jury schuldig bevonden op alle aanklachten.

De 58-jarige Raniere werd aangeklaagd voor meerdere misdrijven waaronder afpersing, samenzwering, vrouwenhandel en het bezit van kinderporno. Hij riskeert een levenslange celstraf. Het verdict viel vandaag in de rechtszaal in Brooklyn na een meer dan zes wekend durend proces. Op 25 september vindt de hoorzitting over de strafmaat plaats.

Raniere is de oprichter van Nxivm (uitgesproken als Nexium), een zogezegde organisatie voor “zelfverbetering” in de staat New York. De organisatie verwierf in eerste instantie bekendheid dankzij haar ‘Executive Succes Program’, dat studenten de kans moest geven om hun levensdoelen te bereiken door mentale obstakels te overwinnen. Volgens getuigen werden de leden door de leiders van de organisatie echter psychologisch gemanipuleerd, mishandeld en werd van hen totale gehoorzaamheid verwacht.

Geheim gezelschap

Volgens de aanklagers startte Raniere binnen Nxivm een geheim gezelschap op, genaamd DOS, waarin vrouwelijke “slaven” compromitterend bewijsmateriaal, zoals naaktfoto’s en gênante bekentenissen, moesten inleveren. Dat werd vervolgens gebruikt om de vrouwen af te persen: als de vrouwen niet gehoorzaamden of probeerden te vertrekken, zou de informatie openbaar gemaakt worden.

Aan nieuwe rekruten werd DOS voorgesteld als een organisatie die volledig door vrouwen werd gerund, maar in feite had Raniere de touwtjes in handen, zo getuigden voormalige leden tijdens het proces. Hij was de “grootmeester” van een klein groepje slaven, die vervolgens zelf nieuwe slaven moesten rekruteren. Sommige leden werden gedwongen tot seks met de man, anderen kregen een brandmerk met zijn initialen.

Kinderporno

Jaren voor hij DOS oprichtte, begon Raniere een seksuele verhouding met een vijftienjarig meisje, aldus de aanklagers. De aanklacht voor kinderporno is het gevolg van het feit dat hij expliciete foto’s nam van het meisje, dat later een van zijn DOS-slaven zou worden.

Andere beklaagden

Andere Nxivm-leden die werden aangeklaagd in de zaak, pleitten allemaal schuldig. Het gaat onder andere om Nxivm-directeur Nancy Salzman, haar dochter Lauren Salzman die aantrad als kroongetuige, actrice Allison Mack en Clare Bronfman, de erfgename van een grote alcoholproducent.