Sekswerkers boos op gidsverbod langs Wallen: ‘Velvet’ vertelt waarom

02 april 2019

17u33

Bron: AP 0 prostitutie Sekswerkers zijn geen toeristische attractie, vindt het stadsbestuur van Amsterdam. En dus maakt het een einde aan de rondleidingen langs de beroemde rosse buurt De Wallen. Het verbod zet niet alleen kwaad bloed bij de gidsen, maar opvallend genoeg ook bij de dames van plezier zelf.

De toeristische wandelingen langs De Walletjes hebben kleurrijke namen: ‘Koekeloeren bij de hoeren’, de ‘Wallentour met meesteres Lola’ of een ‘rondleiding met Ouwe Hoeren’, het kan allemaal. Nog even, want op 1 januari is het over en uit. “Het is niet meer van deze tijd om hen te zien als toeristische attractie”, zei wethouder Udo Kock (D66) vorige maand bij de aankondiging van het verbod.



Maar daarnaast kreunt de buurt ook onder het massatoerisme. Op het Oudekerksplein, hartje Wallen, staan gemiddeld tien groepen per uur stil, ofwel 1.014 per week. Dat kan oplopen tot dertig groepen per uur in drukke tijden. Het record is zelfs 48 groepen in één uur.

Ongewenst fotograferen

Om die overlast in te perken, moesten gidsen vorig jaar al speciale vergunningen kunnen voorleggen. Maar bewoners, sekswerkers en ondernemers ondervinden nog altijd veel hinder, zoals ongewenst fotograferen en grof gedrag. Gisteren ging daarom een eerste maatregel in, namelijk een verbod op rondleidingen vanaf 19 uur ‘s avonds.

Het verbod op gegidste wandelingen langs de ramen lost de overlast echter niet op, meent Proud, de belangenvereniging van de sekswerkers. Integendeel, het kan het probleem zelfs verergeren, vertelt sekswerkster ‘Velvet’ aan persbureau AP. “Zonder gidsen kunnen mensen gewoon zelf naar het gebied afzakken en gapen naar de vrouwen achter het raam”, zegt ze. “En foto’s nemen, omdat er niemand meer is die hen informeert hoe ze zich moeten gedragen. Wat de spelregels zijn in dit gebied.”

Proud stelt dat gidsen de toeristen net aansporen zich respectvoller te gedragen tegenover de vrouwen in de rood verlichte etalages. Dat beaamt Natascha Flipsen, de manager van het prostitutiemuseum Red Light Secrets. Toeristen kunnen daar ervaren hoe een sekswerker zich voelt door op een kruk voor een ‘raam’ te gaan zitten waarop beelden te zien zijn van verlekkerd kijkende mannen.

“Alsof je wandeling langs Effeltoren verbiedt”

Hoewel rondleidingen buiten het Wallengebied nog wel zullen mogen, zijn ook de gidsen niet te spreken over het verbod. “Je gaat mensen verbieden te zien waar de vrouw van Rembrandt werd begraven”, stelt Bobien van Aalst van de Nederlandse Gidsenorganisatie Guidor.

“Je gaat verbieden de ingang van de stad te zien. De Waag, waar Rembrandt bijvoorbeeld aan het eerste schilderij werkte dat hem beroemd maakte, ‘De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp’. Dus al die dingen mogen mensen niet meer komen bekijken, en waarom? Het is alsof je in Parijs wandelingen langs de Arc de Triomphe of de Eiffeltoren verbiedt. Dit is echt een deel van Amsterdam.”

Buurt krimpt

Mensen die werken in de Amsterdamse seksindustrie werpen trouwens op of de oorzaak van de drukte wel ligt bij een toename van het aantal toeristen. Ze vragen zich af of een gelijkaardig aantal bezoekers niet wordt samengepropt in een rosse buurt die is gekrompen. De voorbije jaren werden namelijk honderden ramen van sekswerkers geblindeerd in een poging om de smalle straten te diversifiëren.