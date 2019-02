Seksverslaafd ex-congreslid Anthony Weiner weer op vrije voeten



jv

18 februari 2019

15u48

Bron: Politico 0 De 54-jarige Democraat Anthony Weiner zetelde van 1999 tot 2011 als congreslid en daarvóór zes jaar in het stadsbestuur van New York. In 2011 noopte zijn seksverslaving hem tot aftreden. Toch deed hij in 2013 een gooi naar de burgemeesterssjerp in de Big Apple. Hij werd opnieuw genekt door een seksschandaal, gevolgd door nog een derde sextinggeval, waarvoor hij zelfs de cel in moest. Nu is hij weer op vrije voeten.

Anthony Weiner liet zich tot driemaal toe betrappen op ongewenste seksuele intimiteiten, die zijn politieke carrière uiteindelijk de das omdeden. Weiner was getrouwd met Huma Abedin, toeverlaat van Hillary Clinton. In 2011 moest hij zijn job als congreslid opgeven, nadat hij via Twitter een foto van zichzelf in onderbroek met een erectie naar een studente had gestuurd. Hij ontkende eerst, maar biechtte daarna nog minstens zes gelijkaardige gevallen op.

In 2013 wou hij een comeback maken en stelde hij zich kandidaat om burgemeester van New York te worden. Alles liep goed - hij nam zelfs enkele maanden de leiding - tot bleek dat hij opnieuw ongepaste foto’s naar minstens één vrouw had verstuurd. Hij ging vervolgens compleet onderuit in de Democratische voorverkiezingen waarin hij amper 5 procent van de stemmen haalde.

Te midden de Amerikaanse presidentsverkiezingen bleek Weiner in augustus 2016 nóg maar eens pikante sms’jes te hebben verzonden. Zijn echtgenote Huma Abedin, die haar man lang had gesteund, vroeg ditmaal dan toch de scheiding aan. Daarna trok ze dat verzoek weer in. Officieel in het belang van hun zoon, officieus om politieke redenen. Lees: uit vrees dat ze tegen elkaar moesten getuigen in de nasleep van de kwestie rond het e-mailverkeer van toenmalig presidentskandidate Hillary Clinton.

Tijdens het onderzoek naar de sextingpraktijken van Weiner bleek dat hij ook naar een vijftienjarig meisje van een middelbare school in North Carolina aangebrande foto’s had ge-sms’t. Dat leidde zijn definitieve val in. Hij pleitte schuldig aan het verspreiden van obsceen materiaal aan een minderjarige en gaf voor de rechter zijn seksverslaving toe. Hij zei dat hij “al heel lang een heel zieke man” was. Volgens zijn advocaat zou hij door de jaren heen duizenden berichten naar honderden vrouwen gestuurd hebben. Toen hij met het tienermeisje in aanraking kwam, stond hij volgens de advocaat in contact met negentien vrouwen.

Op een van de seksueel getinte foto’s lag ook zijn zoon naast Weiner in bed. Daarom werd naast de FBI ook de kinderbescherming ingeschakeld. In september 2017 kreeg de gevallen politicus 21 maanden cel en moest hij zich verplicht laten registreren als seksdelinquent. Hij staat nu nog drie jaar onder toezicht. Het is niet geweten waar hij onderdak vond.