Seksuele misdragingen leiden tot val Nederlandse VVD-burgemeester Redactie

28 januari 2018

20u20

Bron: belga 0 Burgemeester Stefan Huisman van de rechts-liberale partij VVD in de Nederlandse plaats Oosterhout (tussen Breda en Tilburg) is opgestapt omdat meerdere vrouwen hem betichten van seksuele misdragingen.

Nadat hij vrijdag plotseling aftrad, hebben diverse vrouwen gemeld dat ze in de afgelopen jaren het slachtoffer zijn geweest van "grensoverschrijdend gedrag" door Huisman. BN DeStem heeft diverse vrouwen gesproken die onafhankelijk van elkaar zeggen dat ze door Huisman zijn betast. Er zijn getuigen die zeggen dat het vaker is gebeurd.

De burgemeester zei eerder over zijn vertrek dat hij tijdens een personeelsfeest te veel alcohol had gedronken terwijl hij dienst had. Er zijn later "verklaringen" afgelegd door mensen die zich "beschadigd kunnen voelen voor zijn grensoverschrijdende gedrag". Wie die verklaringen heeft afgelegd, bij wie en wat daar in staat, is overigens nog niet duidelijk.

De burgemeester wil niet reageren op de beschuldigingen. Volgens zijn woordvoerster blijft hij bij zijn statement, aldus BN DeStem.