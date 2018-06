Seksueel misbruik op het vliegtuig neemt “alarmerend” snel toe, waarschuwt FBI kg

21 juni 2018

15u05

Bron: Belga 0 De federale politie van de Verenigde Staten heeft een "alarmerende" toename van seksuele inbreuken tijdens lijnvluchten vastgesteld. Meestal gaat het om ongewenste aanrakingen. De meeste daders zijn mannen, hun slachtoffers meestal vrouwen of niet-begeleide minderjarigen, zo blijkt uit een rapport van de FBI dat deze week in Baltimore voorgesteld werd.

In 2017, van 1 oktober tot 30 september, registreerden de autoriteiten volgens het rapport 63 gevallen. In vergelijking met 2014, toen 38 gevallen werden aangegeven, is dat een stijging met ruim 60 procent. De cijfers stegen gestaag. Bovendien worden niet alle gevallen gemeld, volgens de FBI.

Vaak zaten slachtoffers aan een venster of in het midden van een rij zetels, zodat het cabinepersoneel geen goed zicht op hen had. Dikwijls gaat het om gelegenheidsdaders. De meeste inbreuken doen zich verder op langere vluchten voor, vooral wanneer de lichten in de cabine gedimd worden. Ook alcohol speelt een rol.

Een oorzaak van de toename van de voorvallen werd niet gegeven. "We weten niet zeker waarom", aldus agent David Rodski.