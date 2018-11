Seksueel misbruik is "deel van dagelijks leven" in Noord-Korea kv

01 november 2018

06u03

Bron: Belga 0 Seksueel misbruik is zo wijdverbreid in Noord-Korea dat het voor veel vrouwen "deel uitmaakt van het dagelijks leven”. Dat blijkt uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).

Het misbruik wordt gepleegd door de Noord-Koreaanse autoriteiten, op alle niveaus. Het gaat onder meer om hooggeplaatste partijleden, gevangenisbewakers, politiemannen of soldaten. De daders lijken zich ook op geen enkele manier zorgen te maken over de gevolgen van hun daden, aldus het rapport.

De vrouwen doen immers amper aangifte van het misbruik, uit vrees voor wraak of voor hun reputatie. Sommigen lijken zich ook niet echt bewust van de ernst van het misbruik, omdat ze nooit anders geweten hebben in het totalitaire regime van Noord-Korea. Daarnaast worden de misbruikklachten amper onderzocht en leiden ze nauwelijks tot veroordelingen.





Het seksueel misbruik vindt vooral plaats in gevangenissen en op markten. Voor de slachtoffers die opgesloten zitten, valt er weinig tegen te doen, want de vrouwen riskeren nog zwaarder gestraft te worden. Anderzijds riskeren vrouwen die niet opgesloten zijn hun inkomen te verliezen als ze klacht indienen. Ze zouden ook naar een strafkamp gestuurd worden, bericht HRW.

De mensenrechtenorganisatie baseert zich voor haar rapport op 62 interviews met mensen die het land sinds 2011 zijn ontvlucht, onder wie ook een aantal ambtenaren. Het gaat maar om een beperkt aantal getuigenissen, maar de mensenrechtenorganisatie ziet toch "een patroon" door de consistentie van de verhalen.