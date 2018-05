Seksueel geïntimideerd, onderbetaald en gekleineerd: een inkijkje in de wereld van cheerleaders Typisch Amerikaans sekssymbool staat onder druk na getuigenissen over wanpraktijken Karlijn Van Houwelingen

29 mei 2018

14u54

Bron: AD 0 Die vrolijke kortgerokte meisjes met pomponnen langs Amerikaanse sportvelden? Ze worden onderbetaald en slecht behandeld. Is het tijd om afscheid te nemen van de cheerleader?

Ze was gezien op een feestje met een speler. Het was maar een gerucht, onwaar bovendien volgens cheerleader Bailey Davis van de New Orleans Saints, maar het bracht haar ernstig in de problemen. Contact met spelers uit de American football-competitie NFL was ten strengste verboden. Toen Davis zich niet veel later liet fotograferen in een kanten bodysuit en het resultaat op Instagram plaatste, werd ze prompt ontslagen. Ze toonde minder huid dan op de officiële Saints bikinikalender, maar het plaatje zou ongepast zijn. Haar blik – dirty, volgens haar baas - zou het allemaal nog erger hebben gemaakt.



Kristan Ann Ware werd bij de Miami Dolphins juist niet sexy genoeg bevonden. In een ongemakkelijk gesprek over haar 'seksplaylist' in de teambus gaf ze aan dat ze vanwege haar geloof maagd wil blijven tot haar huwelijk. Dat, zo vonden ze bij de Dolphins, had ze voor zich moeten houden. Haar maagdelijkheid werd een punt van discussie in haar auditie voor het volgende seizoen, posts over religie op Instagram werden verboden en pesterige opmerkingen van haar baas maakten Ware depressief en angstig.

Sekssymbolen

Sommige spelers van de Miami Dolphins bidden op het veld voor de wedstrijd, bij elke wedstrijd is een dominee aanwezig. Maar Ware werd om haar geloof verguisd tot het punt dat ze ontslag nam. Cheerleaders worden geacht sekssymbolen te zijn. Althans, onder werktijd – niet op een eigen Instagramaccount, zoals Bailey Davis. Je lichaam, je mening – als cheerleader ga je er zelf niet over.

