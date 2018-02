Seksschandaal Oxfam leidt tot onderzoek Haïtiaanse overheid EB

17 februari 2018

18u33

Bron: AFP, Belga 1 De overheid in Haïti gaat ook zelf een onderzoek starten naar de beschuldigingen rond seksueel misbruik door leden van Oxfam. Deze Britse niet-gouvernementele organisatie (ngo) was sinds 2010 in het Caraïbische land actief.

"We willen volledig licht werpen op deze zaak en de verantwoordelijken vinden en hen, als ze schuldig worden bevonden, straffen", verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Rodrigue.

De Haïtiaanse overheid was van plan om afgelopen donderdag met een aantal verantwoordelijken van Oxfam aan tafel te zitten, maar de vergadering werd uitgesteld tot volgende week.

De Britse krant The Times onthulde vorige week dat werknemers van Oxfam, die na de zware aardbeving van 2010 in Haïti hulp moesten verlenen, seksfeestjes met prostituees hadden opgezet. Later kwamen er ook berichten over vergelijkbare wantoestanden in Tsjaad in 2006. Hierbij kwam ook de Belgische landendirecteur Roland Van Hauwermeiren in opspraak.

Oxfam opende zelf een onderzoek in 2011, waarna vier medewerkers werden ontslagen en drie zelf ontslag namen, aldus de ngo. De Haïtiaanse overheid verwijt Oxfam de autoriteiten destijds niet op de hoogte te hebben gebracht. "De regels zijn nochtans duidelijk: ze moeten de wetten van het land naleven, maar ook de overheid inlichten over belangrijke informatie", aldus de minister van Buitenlandse Zaken. Hij moest de verhalen over het seksschandaal uiteindelijk vernemen via de media.

Ook de Haïtiaanse president, Jovenel Moïse, reageert geschokt en wil meer duidelijkheid. Volgens hem zijn de verhalen over Oxfam "slechts het tipje van de ijsberg" en moet er een omvangrijk onderzoek komen, ook naar andere hulporganisaties zoals Artsen zonder Grenzen.

