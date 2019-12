Seksschandaal op school in Zuid-Afrika: getrouwde lerares (30) heeft relatie met vijf scholieren Sebastiaan Quekel

04 december 2019

10u57

Bron: AD.nl 5 In Zuid-Afrika is een lerares van een kostschool in opspraak geraakt, omdat ze over een periode van zes jaar een seksuele relatie had met minstens vijf scholieren. De 30-jarige Fiona Viotti, lerares geschiedenis en waterpolo, nam een dag voor het seksschandaal bekend raakte, ontslag. Mogelijk hangt haar nog een straf boven het hoofd. Haar echtgenote heeft inmiddels een echtscheiding aangevraagd.

De praktijken op het Bishops Diocesan College in Kaapstad kwamen aan het licht nadat een 18-jarige scholier alles opbiechtte aan zijn ouders. Zij namen contact op met een advocaat en de directeur van de school. “In het begin deed onze zoon er vrijwillig aan mee”, getuigen de ouders anoniem aan lokale media. “Maar uiteindelijk werd hij slachtoffer. Toen hij een punt wilde zetten achter de relatie, werd ze heel chagrijnig en intimiderend. Zij wilde hem niet laten gaan.”

Het schoolbestuur nam de aantijgingen serieus en startte een onderzoek. Daaruit bleek dat de lerares met minstens vier andere studenten het bed had gedeeld over een periode van zes jaar. Ook stuurde ze de studenten pikante video’s en foto’s van zichzelf, die op sociale media werden verspreid en zelfs hun weg naar pornowebsite PornHub vonden. Haar laatste relatie met een scholier dateert van begin dit jaar, ongeveer twaalf maanden nadat ze trouwde met haar echtgenoot. Die wil na de onthullingen niets meer met haar te maken hebben en heeft de scheiding aangevraagd.

Diep bedroefd

Viotti, een voormalig topmodel voor het Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated, hoeft voorlopig niet op een sanctie te rekenen, omdat ze op eigen initiatief ontslag heeft genomen. “Toen de lerares met onmiddellijke ingang ontslag nam, kon de school geen disciplinaire maatregelen meer tegen haar nemen”, zegt directeur Guy Pearson in een verklaring. “Als school zijn we bedroefd door deze gebeurtenissen en blijven we ons inzetten voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van de getroffenen.”

Vooralsnog is er nog geen aangifte gedaan tegen de lerares. De ouders beraden zich nog wel over vervolgstappen. De school kijkt samen met een advocaat of er verdere maatregelen nodig zijn.

Zelf houdt Viotti, een nicht van een beroemde Zuid-Afrikaanse rugbycoach, de lippen stijf op elkaar. Haar advocaat William Booth stelt dat zijn cliënt onder “medische zorg” is geplaatst, nadat het nieuws bekend raakte. In een briefje aan de ouders zei de vader van Viotti dat hij dankbaar was voor de “berichten van steun die we hebben ontvangen na de verwoestende gebeurtenissen waar mijn dochter bij betrokken was”. “Uiteraard is Fiona’s gezondheid en veiligheid onze prioriteit op dit moment en we zullen er alles aan doen om haar te helpen.”

Internaat

Het Bishops Diocesan College in Kaapstad is een internaat voor jongens in Zuid-Afrika. Er werken 110 leerkrachten die aan meer dan 1.300 leerlingen lesgeven. De school werd in 1849 opgericht door Robert Gray, toenmalig bisschop van Kaapstad.