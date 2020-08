Seksschandaal nekt prominente ultrachristelijke rector die zijn idool Trump mee aan presidentschap hielp Joeri Vlemings

27 augustus 2020

14u19

Bron: NZ Herald, Washington Post 8 Jerry Falwell Jr. is niet langer rector van de grootste christelijke universiteit van de VS, Liberty University in Virginia. De 58-jarige zoon van een beroemde tv-dominee raakte verwikkeld in een seksschandaal, terwijl hij als fundamentalistische christen voor puritanisme staat. Falwells onvoorwaardelijke steun aan zijn politieke idool Donald Trump was vier jaar geleden van enorm belang voor de presidentsverkiezingen toen. Het seksschandaal komt dan ook ongelegen voor Trump, die opnieuw kandidaat is voor het Amerikaanse presidentschap.

Het was Giancarlo Granda die eerder deze week de kat de bel aanbond. Granda was zwembadmeester in een hotel in Miami Beach, toen het gezin van Jerry Falwell zich over hem ging ontfermen, omdat ze veel potentieel in hem zagen als zakenman. Giancarlo Granda was toen 20. Plots vloog hij samen met de ultraconservatieve evangelist de VS rond. De Falwells investeerden 1,8 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) in een vastgoeddeal om Granda een “homovriendelijke jeugdherberg” in Miami Beach te laten openen. Politico omschreef het etablissement als “een beerput van ondeugd”.

Een pure zakenrelatie tussen de Falwells en Granda, heette het. Maar het bleek veel meer om een driehoeksverhouding te gaan. Granda had jarenlang - van maart 2012 tot 2018 - een affaire met Becki, de vrouw van Falwell. Als de twee hun lusten botvierden, mocht echtgenoot Jerry Falwell graag toekijken.

Toen Granda dit naar buiten bracht, zag Falwell zich genoodzaakt de verhouding van zijn vrouw met Granda op te biechten. Hij zei dat Granda het koppel chanteerde en trok zich terug als rector van de Liberty University, de conservatief-katholieke universiteit die zijn vader had opgericht. Zij prediken onder meer een verbod op seks buiten het huwelijk.

De universiteit had Falwell begin deze maand al op non-actief gezet, na een foto op Instagram waarop Falwell een vrouw bij haar middel vastnam. Beiden hadden hun broek losgeknoopt en hun T-shirt opgetrokken. Falwell zei later dat het om de assistente van zijn vrouw ging. Ze waren samen naar een verkleedfeestje gegaan en het was allemaal ‘maar om te lachen’. Hij gaf toe dat hij de foto nooit op Instagram had mogen zetten en beloofde zijn kinderen voortaan zijn best te doen om “een brave jongen” te zijn.

De vader van Jerry Falwell was in de jaren 80 en 90 een enorm populaire tv-dominee. Als trouwe supporter van Trump riep hij tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 op om voor The Donald te stemmen. Het presidentschap van zijn grote idool legde Jerry Falwell geen windeieren. Trump noemde Falwell “een van de meest gerespecteerde religieuze leiders in de VS”. Omgekeerd laat de ultrachristen geen gelegenheid onbenut om uit te leggen waarom Trump als president zo’n zegen is voor Amerika.

Great honor- Rev. Jerry Falwell Jr. of Liberty University, one of the most respected religious leaders in our nation, has just endorsed me! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Granda postte vannacht nog meer seksuele beschuldigingen aan het adres van Falwell op Twitter. Hij noemde hem een “roofdier”. Ooit had Falwell hem een foto gestuurd van een studente van Liberty University die het beste van zichzelf liet zien op de boerderij van zijn familie. Granda vond het beeld sowieso ongepast voor iemand die duizenden “kwetsbare en beïnvloedbare” studenten onder zijn hoede heeft.

Volgens Falwell was de foto niet seksueel getint. Het ging om een van de vriendinnen van zijn schoondochter die “panty’s van grootmoeder” aan had en voor de grap haar rok optrok, zei hij aan de Washington Post. Falwell en zijn vrouw waren toen zelf niet thuis. Falwell had de foto naar verscheidene mensen gestuurd omdat hij ze geestig vond. Of hij ze ook naar Granda had verzonden, herinnerde hij zich niet. Hij noemde Granda een “leugenaar” en een “crimineel”.

De spanningen tussen de Falwells en Granda begonnen na enkele jaren op te lopen. Volgens Jerry Falwell werd Granda alsmaar “bozer en agressiever”. De diepchristelijke familie wou zich distantiëren van Granda, maar hij zou hen gechanteerd hebben. Granda wou geld - “substantiële bedragen” - of hij zou zijn affaire met Becki openbaren en haar, de familie en de Liberty University door het slijk halen. Granda beweert dan weer dat hij enkel “onderhandelde om onder zijn zakelijke overeenkomst met het koppel te geraken”. Maar het eindigde dus in oorlog.

Pikant detail: het einde van de relatie tussen Jerry Falwell - die geen schuld bekende en niet officieel is aangeklaagd - en de Liberty University zou de voormalige rector, volgens de Washington Post, 10,5 miljoen dollar of 8,9 miljoen euro opbrengen aan vergoedingen.