Seksschandaal in Britse Telford: honderden meisjes gedrogeerd, geslagen en verkracht Robyn Samsom & TTR

11 maart 2018

17u46

Bron: AD.nl 0 Honderden tienermeisjes werden sinds de jaren tachtig seksueel misbruikt in het Britse Telford. De politie kreeg honderden aangiften, maar die werden niet verder onderzocht. Daardoor bleven de misdadigers ongestraft. Vele jaren later wordt nu een onderzoek gestart naar de aangiften.

Lucy Allan, een Conservatief Parlementslid in Telford, heeft opgeroepen een grootschalig onderzoek te starten naar de honderden aangiften van seksueel misbruik die in de afgelopen veertig jaar zijn gedaan. "Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar seksuele uitbuiting van kinderen in Telford. De nieuwe bevindingen neem ik heel erg serieus en zijn zeer schokkend", vertelt Allan aan de Britse krant The Mirror.

Speurders vermoeden dat er een link is tussen een eerdere moord in Telford en de bende die kinderen seksueel misbruikte. Lucy Lowe (16) kwam samen met haar moeder en zus om toen de man die haar misbruikte, Azhar Ali Mehmood (26), hun huis in brand stak. Lowe beviel op 14-jarige leeftijd van zijn kind. Mehmood werd gevangen gezet voor de moord op Lucy, haar moeder en haar zus, maar is nooit aangeklaagd voor seksueel misbruik.

Slechts enkele uren na mijn laatste abortus werd ik door een van de misbruikers meegenomen om opnieuw verkracht te worden, dit keer door nog meer mannen. Slachtoffer van seksueel misbruik in het Britse Telford

Avond na avond verkracht

Een van de slachtoffers, die anoniem wil blijven, vertelde in een interview over haar misbruikers. Ze viel in de handen van misbruikers nadat haar telefoonnummer verkocht was aan pedofielen, volgens de Britse krant. "Als ik ook maar iets over het misbruik zei tegen iemand, dan zouden ze mijn kleine zus iets aandoen en tegen m'n moeder zeggen dat ik een prostituee was. Ik werd verschillende avonden gedwongen seks te hebben met meerdere mannen. Ik moest minimaal twee keer per week de morning-afterpil gehaald hebben, maar niemand keek er raar van op."

De pil heeft niet altijd gewerkt voor dit slachtoffer, want tot twee keer toe werd ze zwanger. Beide zwangerschappen liet ze afbreken door een abortus. "Slechts enkele uren na m'n laatste abortus werd ik door een van m'n misbruikers meegenomen om opnieuw verkracht te worden, dit keer door nog meer mannen." De dood van Lucy Lowe zou als dreigement worden gebruikt voor andere slachtoffers. Als ze zouden praten, zouden de misbruikers ook hun huis in brand steken.

Grondige fouten

De West Mercia Police heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in hoe gedetailleerde aangiften zijn behandeld. Er zouden, volgens de Britse kranten, agenten op nachtpatrouille geweest zijn die hebben gezien dat kinderen werden gedrogeerd en gelokt door verschillende bendes. Met die informatie is destijds niets gedaan.

Er wordt onderzoek gedaan naar de aangiften en naar eventuele verdachten. De gemeenteraad van Telford heeft gezegd dat alle mogelijke mensen en middelen worden ingezet om deze zaak op te lossen. "Alle politiebureaus zullen nauw samenwerken. Dit is onze topprioriteit."