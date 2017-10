Seksschandaal in Britse politiek: Labour-activiste verkracht tijdens partijfeest, 'vuil dossier' van Conservatieven gelekt LB

Bron: The Independent, Daily Mirror 0 Twitter Bex Bailey was Labour-activiste toen ze in 2011 door een partijgenoot werd verkracht op een partijbijeenkomst. Het schandaal rond ongewenste seksuele intimiteiten in de Britse politiek blijft als een olievlek uitdeinen. Een prominente activiste voor Labour heeft zonet getuigd hoe ze op haar negentiende tijdens een partijbijeenkomst werd verkracht en vervolgens werd aangemaand dat stil te houden. Een zogenaamd 'vuil dossier' waarin 36 parlementsleden en ministers van de Conservatieve partij worden genoemd als plegers van seksuele ongepast gedrag is inmiddels op sociale media gelekt.

Bex Bailey, die uiteindelijk een zetel bemachtigde in het uitvoerend comité van Labour, vertelde dat de verkrachting in 2011 plaatsgreep. Op BBC's Radio 4 getuigde ze dat de dader geen parlementslid was, maar iemand die hoger geplaatst was binnen de partij dan zij. "Het duurde een tijdje voor ik de moed had samengeraapt om dat binnen de partij aan te kaarten. Maar toen ik dat deed, kreeg ik te horen dat ik dit beter niet zou melden. Er werd me gezegd dat het me zou schaden mocht ik dat toch doen".



Gevraagd hoe ernstig de aanranding was, zei ze: "Ik werd verkracht". Ze voegde er aan toe dat ze bang was en zich schaamde en de verkrachting daarom niet aangaf bij de politie. Ze vreesde dat ze het onderwerp van roddels zou worden en dat ze niet geloofd zou worden. Bailey voegde er aan toe dat ze nu ijvert voor een andere aanpak van dergelijke meldingen binnen politieke partijen. Labour laat weten dat de partij een onafhankelijk onderzoek naar het incident zal gelasten. Maar Bailey wil dat er een onafhankelijk agentschap wordt opgericht opdat incidenten kunnen gemeld worden en slachtoffers kunnen rekenen op een eerlijke, politiek neutrale behandeling van hun klacht.

Het duurde een tijdje voor ik de moed had samengeraapt om dat binnen de partij aan te kaarten. Maar toen ik dat deed, kreeg ik te horen dat ik dit beter niet zou melden. Er werd me gezegd dat het me zou schaden mocht ik dat toch doen Bex Bailey op BBC Radio 4

Zwijggeld

De getuigenis van Bailey komt temidden een hele reeks meldingen van ongepast seksueel gedrag in de Britse politiek. Zo verklaarde een parlementslid gisteren nog dat een medewerkster hetzelfde incident tot vier keer toe bij de autoriteiten had gemeld en daar niets mee was gebeurd. Een lijst met Conservatieve ministers en partijleden die zich aan ongepast seksueel gedrag bezondigden doet inmiddels de ronde op sociale media. Op de lijst staan 36 namen die van ongepast gedrag worden beschuldigd. Op de lijst staan 7 kabinetsministers, 14 regeringsfunctionarissen en 8 voormalige ministers. Onder hen een kabinetsminister en een voormalige collega die ervan beschuldigd worden vrouwen zwijggeld te hebben betaald.

Delen van het zogenaamde 'vuile dossier' zijn al in de mainstream media gepubliceerd. Maar dat het om een intern partijdocument gaat, werd nog niet bevestigd.



Daarnaast is ook sprake van het bestaan van een video van een parlementslid dat "een smakeloze seksuele handeling uitvoert met drie mannen", volgens het dossier zetelt in het parlement ook iemand die zich ongepast gedraagt terwijl hij "permanent geïntoxiceerd is".