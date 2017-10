Seksschandaal in Brits parlement deint uit: 36 parlementsleden beschuldigd van ongepast gedrag LB

08u32

Bron: Mail in Sunday, The Independent 9 Getty Westminster, het Britse parlementsgebouw waar al eens een loopje wordt genomen met de "hoogste normen van het fatsoen" waar premier Theresa May op moet toezien. Het seksschandaal in het Britse parlement deint almaar verder uit. Nadat aan het licht kwam dat vrouwelijke medewerkers elkaar al jarenlang in een geheime Whatsappgroep waarschuwen voor seksuele roofdieren in Westminster en dat een minister een medewerkster om vibrators stuurde, blijken nu al tientallen klachten tegen parlementsleden van de Tories opgelijst te zijn. Zij worden onder meer beschuldigd van handtastelijkheden tijdens feestjes. Premier Theresa May wil een verstrenging van de disciplinaire procedures.

Medewerkers van de conservatieve partij hebben een lijst opgesteld van 36 parlementsleden binnen de eigen rangen die worden beschuldigd van ongepast gedrag. De aantijgingen werden gepubliceerd door blogger Guido Fawkes. Premier Theresa May bindt de strijd aan tegen het ongepast seksueel gedrag in het parlement.

In een brief aan de speaker van het Lagerhuis John Bercow stelt May dat het huidige systeem om af te rekenen met klachten over ongewenste seksuele intiminteiten tekortschiet. "Ik vind dat deze situatie niet meer kan getolereerd worden. Het is niet eerlijk tegenover medewerkers, vaak jonge mensen in hun eerste job", aldus May. (lees verder onder de foto)

EPA Premier May wil een strenger toezicht op ongewenste seksuele intimiteiten in het parlement.

Een eerdere lijst met daarop 13 parlementsleden die worden beschuldigd van ongewenst gedrag deed al enige tijd de ronde in het parlement.

Het voorbije weekend beval May ook een onderzoek naar minister van Internationale Handel Mark Garnier. Die zou zijn secretaresse in het Lagerhuis er op uit hebben gestuurd om vibrators te gaan kopen in een seksshop en zou haar 'sugar tits' hebben genoemd. Onderzocht wordt of Garnier de ministeriële code overtrad. Die moet ervoor zorgen dat regeringsleden "de hoogste normen van het fatsoen" in acht nemen. Het is volgens diezelfde code de premier die moet toezien op het naleven ervan.

"Een vibrator voor mijn vrouw en één voor mijn medewerkster"

Medewerkster Caroline Edmondson verklaarde in The Mail on Sunday dat minister Garnier haar in 2010 geld gaf en voor de seksshop wachtte terwijl ze voor hem twee vibrators ging kopen. Ze verklaarde dat hij haar toen verklapte dat één van de seksspeeltjes voor zijn vrouw was en de andere voor een medewerkster in zijn kiesdistrict. "Ik ga het niet ontkennen, want ik wil niet liegen. Ik zal de gevolgen moeten dragen", reageerde Garnier. Maar de vader van drie kinderen ontkent dat wat hij deed als seksuele intimidatie geldt en voert aan dat de seksspeeltjes werden aangekocht na een kerstlunch en dat "de vibratorwinkel dolle pret was". Zijn 'sugar tits'-commentaar kaderde naar zijn zeggen in "een plezante conversatie over de tv-show 'Gavin & Stacey'".

AFP Minister van Internationale Handel Mark Garnier.

Ik ga het niet ontkennen, ik zal de gevolgen moeten dragen. Maar we gingen de seksspeeltjes kopen na een kerstlunch en het was dolle pret Minister Mark Garnier stuurde medewerkster om twee vibrators

Volgens de krant bekende voormalig minister Stephen Crabb dat hij expliciete berichten stuurde naar een 19-jarige vrouw die in 2013 bij hem solliciteerde. Hij gaf toe dat hij "dom" was geweest maar dat er geen seksueel contact was geweest. Wegens een gelijkaardig incident nam hij vorig jaar ontslag als minister van Werk en Pensioenen. "We wisselden seksuele boodschappen uit maar dat was niet ernstig. We hebben enkele keren samen koffie gedronken en één keer een glas wijn in het Lagerhuis, maar niets meer. Ik aanvaard dat dergelijke seksuele praat fout is en ik heb spijt van mijn daden", verklaarde Crabb.

Harvey Weinstein

De recente onthullingen rond Hollywoodproducent Harvey Weinstein hebben vrouwen in elke sector aangemoedigd naar buiten te treden met aantijgingen van seksueel wangedrag waarvan ze het slachtoffer werden. Labourleider Jeremy Corbyn verklaarde vorige week dat na de onthullingen rond Weinstein "het probleem van ongewenste seksuele intimiteiten en misbruik terecht openlijker kan besproken worden".

Jeremy Corbyn

"Seksueel misbruik is niet beperkt tot Hollywood. Vrouwonvriendelijkheid en seksisme zijn wijdverspreide problemen in de hele samenleving. Het bestaat en gedijt in de gangen van de macht, ook in Westminster. Nu vrouwen makkelijker naar buiten komen met het misbruik waarvan ze slachtoffer zijn geworden, moet er een duidelijke procedure komen om naar hen te luisteren en de daders ter verantwoording te roepen. We moeten onze gedeelde verantwoordelijkheid aanvaarden om deze cultuur die het misbruik van vrouwen normaliseert te veranderen".