Seksklachten doen bejaard Amerikaans parlementslid in ziekenhuis belanden

AP De 88-jarige John Conyers wordt door diverse vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie.

Een hoogbejaard lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is vandaag in het ziekenhuis beland met stressklachten nadat diverse voormalige vrouwelijke stafleden hem hadden beschuldigd van seksuele intimidatie. Het gaat om de 88-jarige John Conyers, het langstzittende Congreslid in Washington.