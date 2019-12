Sekscrimineel krijgt levenslang en smijt waterkan pal tegen voorhoofd van rechter



12 december 2019

Baltimore Sun

Rechter Wanda Keyes Heard moest gisteren in haar rechtbank in het Amerikaanse Baltimore verzorging krijgen. Ze had sekscrimineel Travis Burroughs (36) net veroordeeld tot levenslang. Die nam wraak met een metalen waterkan, die hij naar haar hoofd slingerde.

Heard veroordeelde de 36-jarige beschuldigde, Travis Burroughs, tot levenslang, waarvan de hele tijd behalve 70 jaar met uitstel, voor sodomie en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Daarop greep Burroughs de waterkan en wierp die naar de rechter.

Heard werd pal op haar voorhoofd geraakt, maar bleef bij bewustzijn. Ze moest de zitting schorsen om ter plaatse medische zorgen te krijgen.

Burroughs zit momenteel al een gevangenisstraf van 80 jaar uit, een veroordeling die hij in 2018 opliep voor onder meer verkrachting.

Hij zal nu opnieuw voor de rechter moeten verschijnen voor zijn stunt met de waterkan.

