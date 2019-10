Seks, leugens en een audiotape: Hongaren kiezen lokaal bestuur na kiescampagne vol schandalen TT

11 oktober 2019

15u50

Bron: Belga 1 De Hongaren trekken zondag naar de stembus voor lokale verkiezingen. Er wordt verwacht dat de regerende partij Fidesz in enkele steden de macht zal verliezen, omdat de oppositiepartijen op verschillende plaatsen een anti-Orbanfront hebben gevormd. Na een bitse campagne - die onder meer gekleurd werd door seksschandelen, lastercampagnes en een gelekte audiotape - zijn de ogen vooral gericht op de strijd in de hoofdstad Boedapest.

De Fidesz-partij van de rechts-conservatieve premier Viktor Orban controleert momenteel 20 van de 24 grootste steden in het land, waaronder ook Boedapest. Met deze lokale verkiezingen krijgt de oppositie een gelegenheid om de invloed van die partij terug te dringen. De kans is groot dat ze daar in verschillende steden ook in zal slagen: op heel wat plaatsen hebben de oppositiepartijen beslist om één front te vormen tegen de kandidaat van Fidesz.

Boedapest

Heel veel aandacht gaat uit naar Boedapest, waar de strijd om het burgemeesterschap volgens de meeste peilingen zal uitdraaien op een nek-aan-nekrace.

Een lichte voorsprong wordt gegeven aan de 71-jarige Istvan Tarlos, die al negen jaar burgemeester van Boedapest is. Tarlos is officieel een onafhankelijke politicus, maar hij krijgt wel de steun van Fidesz. Hoewel Boedapest eerder links is, geniet Tarlos in de stad een grote populariteit. Die heeft hij te danken aan zijn imago van bekwaam politicus die toch tussen het volk staat en bovendien over humor beschikt.

De verzamelde oppositie schuift dan weer de 44-jarige Gergely Karacsony, van de centrumlinkse partij Dialoog voor Hongarije (PM), naar voren als toekomstige ‘fopolgarmester’. Karacsony, die tot nu toe een van de districten van de hoofdstad bestuurde, profileert zich als een jonge, moderne en ruimdenkende politicus die klaar staat om voor verandering te zorgen.

Voorts hebben nog twee onafhankelijke kandidaten zich in Boedapest in de strijd geworpen. Robert Puzser - een columnist en tv-presentator - krijgt in de peilingen hoogstens 7 procent toegedicht. Daarmee doet hij nog altijd beter dan de ex-voetballer Krisztian Berki. Diens politie loopbaan lijkt al even onsuccesvol te worden als zijn voetbalcarrière.

Dominantie niet bedreigd

Ook in andere steden zijn regimewissels mogelijk. Volgens de peilingen is de kans erg groot dat de oppositie de steden Pecs, Dunaujvaros, Szombathely, Miskolc en Eger zal afnemen van Fidesz. De regeringspartij lijkt dan weer op weg om Hodmezovasarhely te heroveren. De nationale dominantie van Orbans partij lijkt niet onder druk te komen. Vooral in de meer landelijke regio's blijft Fidesz hoe dan ook over een zeer brede aanhang beschikken.

Dat de lokale verkiezingen toch belangrijk worden geacht, blijkt echter overduidelijk uit de vuile manier waarop de campagne bij momenten gevoerd werd. Het verspreiden van leugens of van materiaal dat de tegenstander in diskrediet brengt, was de voorbij weken geen ongewone praktijk.

Corruptie

Karacsony, de oppositiekandidaat in Boedapest, zag zijn campagne bijvoorbeeld verstoord door het uitlekken van een audiotape. Daarin is te horen hoe hij tijdens een privégesprek klaagt over de felle interne machtsstrijd en over de corruptie binnen zijn partij. Karacsony ziet in de gelekte tape, die volgens hem gemanipuleerd werd, een poging van Fidesz om hem te intimideren.

Maar ook in minder grote steden wordt de strijd op het scherpst van de snee gevoerd. Zo is de linkse burgemeester van Budaors, Tamas Wittinghof, in opspraak gekomen in een seksschandaal, nadat er online een video verspreid werd van hem en een onbekende vrouw. Nog een handvol andere oppositiekandidaten kwam eveneens in opspraak in een seksschandaal. Daarnaast onderging ook één Fidesz-politicus datzelfde lot: Zsolt Borkai, de burgemeester van Gyor. De gewezen Olympische turnkampioen werd gefilmd terwijl hij op een jacht een afspraakje had met een prostituee.

De burgemeesters in Hongarije worden rechtstreeks verkozen. Er vindt slechts één stemronde plaats: de kandidaat die de meeste stemmen haalt, wordt voor een periode van vijf jaar burgemeester.