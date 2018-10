Seks in ruil voor verkeersdrempels: Amerikaanse dient klacht in tegen burgemeester na oneerbaar voorstel HA

31 oktober 2018

17u01

Bron: ANP 0 De burgemeester van het Amerikaanse plaatsje Lantana ligt onder vuur, omdat hij een inwoonster om seks zou hebben gevraagd in ruil voor de aanleg van verkeersdrempels in haar wijk. De vrouw diende een klacht in bij de ethische commissie van de staat Florida, die de zaak serieus neemt en een onderzoek is begonnen.

Volgens Amerikaanse media kende Catherine Padilla burgemeester David Stewart via een maatschappelijke club. Ze had ze al een keer een uitnodiging om het bed met hem te delen, afgewezen. Toen de burgervader kort daarna hoorde van de actie die zij voerde om verkeersdrempels in haar wijk te krijgen, deed hij een nieuwe poging. Hij maakte duidelijk dat het 'nog niet te laat was' en dat ze alsnog seks met hem kon hebben in ruil voor de garantie dat die verkeersdrempels er zouden komen. Ze weigerde opnieuw.



De feiten dateren van 2015, maar Padilla kon naar eigen zeggen onlangs pas de kracht opbrengen om een klacht in te dienen. Stewart riskeert nu zijn job te verliezen en er hangt hem een boete van 10.000 dollar (8.800 euro) boven het hoofd. De burgemeester ontkent de aantijgingen en noemt ze “volledig onwaar”. De rechtszaak kan voorkomen worden als er een schikking wordt getroffen. De verkeersdrempels kwamen er overigens ook zonder de seks.