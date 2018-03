Seks, geld en Rusland: Trump langs drie kanten juridisch bestookt jv

29 maart 2018

14u37

Bron: CNN 3 Zelfs voor Donald Trump begint het stilaan hectisch te worden op juridisch vlak, met een explosieve cocktail van gerechtelijke perikelen rond seks, geld en Rusland. Of hoe de Amerikaanse president in amper 48 uur tijd op drie fronten flink bestookt is.

Seks

Michael Avenatti, advocaat van pornoactrice Stormy Daniels die naar eigen zeggen meermaals onbeschermde seks had met Trump tijdens hun affaire, diende maandag een klacht in tegen Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van de president, voor laster. Hij hoopt zo Trump zélf te dwingen tot een verklaring onder ede. Mogelijk met vragen over wat Trump wist van de 130.000 dollar zwijggeld die Daniels net voor de presidentsverkiezingen kreeg. Dat zou volgens sommigen een inbreuk op de federale kieswetgeving zijn. Op 30 april is er een hoorzitting over Avenatti's verzoek. Stormy Daniels is niet de enige die afkomt met haar presidentiële affaire. Ook Summer Zervos, ex-deelneemster aan 'The Apprentice', en ex-Playboymodel Karen McDougal beweren dat ze de lakens deelden met Trump. Het spitten door advocaten in die zaken zou nog weleens meer bezwarend materiaal uit Trumps privé- en zakenleven naar boven kunnen woelen.

Geld

Over dat zakenimperium gesproken. Critici menen dat Trump niet voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om mogelijke belangenvermeninging in zijn functie van president te voorkomen. Een federale rechter liet gisteren het verdere verloop van een rechtszaak toe, waarin gesteld wordt dat het huren door buitenlandse overheden van kamers in Trumps hotel in Washington illegaal is. Ook hier ligt nog een bijkomend risico voor de president dat niet-bevriende advocaten dieper zullen graven in zijn zakenverleden, dat hij altijd al zo goed mogelijk probeerde af te schermen van het publiek.

Rusland

Speciale aanklager Robert Mueller leidt sinds mei vorig jaar een onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Op 30 oktober werden Paul Manafort en Rick Gates als eersten in staat van beschuldiging gesteld. Dinsdag bleek dat voormalig voorzitter van de Trump-campagne, Rick Gates, voor de verkiezingen van 2016 contact had met een persoon die banden had met de Russische inlichtingendiensten. En gisteren meldde de New York Times dat een van Trumps advocaten had geopperd om ex-campagneleider, Paul Manafort, en voormalig adviseur nationale veiligheid, Michael Flynn, gratie te verlenen.

Dat doet opnieuw de vraag rijzen of advocaat John Dowd, die eerder de info in de Times ontkende en onlangs opstapte als raadsheer van Trump, nu wel of niet zwaaide met gratieverleningen om Manafort en Flynn te temperen in hun medewerking aan Mueller. Nog belangrijker daarbij is waarom Manafort en Flynn niet vrijuit over Donald Trump of zijn presidentscampagne zouden mogen spreken. Het zou alleszins kunnen gezien worden als presidentiële inmenging in Muellers onderzoek en dus als obstructie van de rechtsgang, volgens CNN-analist Michael Zeldin. Hij heeft het zelfs over een "mogelijke inbreuk die tot impeachment kan leiden". In elk geval werd er geen gratie verleend. Flynn heeft al schuldig gepleit aan leugens tegenover de FBI.