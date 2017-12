Seks buiten het huwelijk blijft toegelaten in Indonesië LB

12u14

Bron: Belga 0 AP Leden van de organisatie Family Love Alliance, die achter het strafbaar stellen van seks buiten het huwelijk staan, reageren teleurgesteld na de uitspraak van het grondwettelijk hof. Het Indonesische grondwettelijk hof heeft met een krappe meerderheid een petitie verworpen die seks buiten het huwelijk strafbaar zou stellen. Vijf rechters van het hoogste rechtscollege in het Zuidoost-Aziatische land stemden tegen, vier voor. Tegelijkertijd weigerden ze seks tussen partners van hetzelfde geslacht te verbieden. Indonesië is met zijn meer dan 250 miljoen inwoners het land met de grootste moslimbevolking ter wereld.

De petitie was ingediend door een groep conservatieve academici die enkele bepalingen uit het strafwetboek tegen overspel ook naar seks buiten het huwelijk wilden uitbreiden. De rechters zagen daar met een krappe meerderheid evenwel een schending van de burgerrechten in zoals de Indonesische grondwet die garandeert. Bovendien verklaarden ze zich onbevoegd voor wijzigingen in het strafrecht.

Zweepslagen

In Indonesië is seks buiten het huwelijk principieel net zomin strafbaar als geslachtsverkeer tussen man en man of tussen vrouw en vrouw. Met uitzondering van de autonome provincie Atjeh, waar de sharia van kracht is. Daar worden ongehuwden en homoseksuele mannen die betrapt worden, publiekelijk met zweepslagen bestraft. Ook uit andere delen van het land komen steeds meer berichten over islamisering.