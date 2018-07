Seehofer zeer tevreden met asielcompromis Duitse coalitie IB

06 juli 2018

00u38

Bron: Belga 0 De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) reageert zeer tevreden over het asielcompromis van de Duitse coalitie. "Dat is van A tot Z wat je als bevoegd minister zou willen", zegt Seehofer in Berlijn. Afspraak is dat de regering nog dit jaar een nieuw immigratiewet voorstelt. Dat laatste was een SPD-eis.

In 'transfercentra' in de buurt van de Duits-Oostenrijkse grens zal onderzocht worden of iemand al in een ander EU-land een asielaanvraag heeft ingediend. De daarvoor noodzakelijke akkoorden met andere EU-landen moeten nog gesloten worden.

Seehofer werd gevraagd naar de rechtsbescherming in dit proces. "Je moet er altijd rekening mee houden dat mensen zich daartegen verweren, en dat wachten we rustig af", antwoordde hij.

"Geen nationale soloslim"

Ook de SPD-top reageert tevreden over het asielcompromis dat ze bereikte met de CDU en CSU. "Er komt geen nationale soloslim", zei partijvoorzitster Andrea Nahles donderdagavond na topoverleg van de 'grote coalitie' in Berlijn.

Aan de Duits-Oostenrijkse grens zullen er geen eenzijdige terugwijzingen komen van asielzoekers die al in een ander EU-land een asielaanvraag hebben ingediend. Ze zullen binnen 48 uur teruggebracht worden naar het land waar ze die aanvraag hebben ingediend. In de regel gebeurt dat via de luchthaven van München. Nahles benadrukte wel dat het plan slechts uitvoerbaar is als er bilaterale akkoorden komen met de betrokken staten, en die die mensen vervolgens ook terugnemen.

"Goede oplossing"

Er komt geen kamp of iets dergelijks. Eerder raakte al bekend dat de mensen hun terugwijzing zullen moeten afwachten in de gebouwen van de federale politie. "Alles in acht genomen, hebben we een goede oplossing gevonden." Daartoe behoren ook snellere procedures in heel Duitsland voor mensen die geen aanspraak maken op asiel.

Het akkoord gaat niet alleen over illegale migratie, er zijn ook maatregelen overeengekomen voor gewenste migratie. Tegen de herfst moet er een ontwerp van een immigratiewet op tafel liggen. Doel is om gericht werknemers te laten immigreren die vacatures kunnen invullen in sectoren met een personeelsgebrek.

"Zomertheater eindelijk voorbij"

"De wet wordt niet veranderd", zei vicekanselier Olaf Scholz over het compromis over de snellere terugwijzingen aan de Oostenrijkse grens. Verwacht wordt dat er niet meer dan tien gevallen gelijktijdig zullen teruggewezen worden, en daarvoor zijn geen speciale nieuwe inrichtingen nodig. Nog volgens Scholz is het mooi dat het "zomertheater", zoals hij het conflict tussen de CDU en CSU over migratie omschreef, nu eindelijk voorbij is.