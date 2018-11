Seehofer stopt als partijvoorzitter maar wil ministerpost niet opgeven jv

12 november 2018

13u10

Bron: dpa 0 De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) stopt wel als partijvoorzitter, maar is niet van plan om zijn ministerpost vroegtijdig op te geven. Dat zei hij nadat bronnen binnen zijn christendemocratische CSU hadden verklaard dat Seehofer voor het einde van zijn ambtstermijn in 2021 zou stoppen als minister.

"Ik ben minister van Binnenlandse Zaken en zal die functie ook blijven vervullen", aldus de 69-jarige Seehofer. "Het ambt van federale minister van Binnenlandse Zaken wordt op geen enkele manier getroffen door mijn beslissing.”

Gisteren raakte bekend dat Seehofer zich volgend jaar niet meer kandidaat zou stellen als voorzitter van zijn partij. Hij buigt zo voor de interne druk vanuit de partij, die slecht scoorde bij de jongste verkiezingen in Beieren, zo klonk het bij bronnen binnen CSU.

Seehofer en bondskanselier Angela Merkel zijn in het verleden regelmatig gebotst over thema's als migratie en het beveiligen van de grenzen, en volgens velen is dat openlijk conflict de reden voor de dalende populariteit van de drie regeringspartijen (CDU, zusterpartij CSU en de sociaaldemocratische SPD).