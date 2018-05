Secretaris-generaal VN verdedigt nucleair akkoord met Iran TTR

14 mei 2018

16u30

Bron: Belga 0 VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft vandaag nogmaals het nucleair akkoord met Iran verdedigd. Hij deed dat vandaag na een onderhoud met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz in Wenen.

"Het nucleair akkoord is een belangrijk instrument om de verspreiding van kernwapens te voorkomen", zo zei Guterres.

Volgens de Oostenrijkse bondskanselier Kurz heeft het akkoord, en daaraan gekoppelde controles, de veiligheid in de regio verhoogd. "De deal werkt", zo zei hij vandaag in Wenen.

Deal redden

Na de uitstap van de Verenigde Staten uit het akkoord, willen de andere ondertekenaars de deal in eigen regie redden. Daarom is er morgen in Brussel een onderhoud gepland tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, EU-afgevaardigde Federica Mogherini en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Jwad Zarif.

Iran had de EU eerder al duidelijk gemaakt dat het 60 dagen kreeg om de uitvoering van het akkoord ook na het vertrek van Washington te blijven garanderen. Daarover zou gisteren een akkoord gesloten zijn, volgens de site van het Iraanse parlement. Het EU-trio had gerekend op een termijn van 90 dagen. Bij de ontmoeting van morgen zal de termijn verder besproken worden.