Secretaris-generaal VN: "Koude Oorlog is terug van weggeweest" lva

14 april 2018

02u48

Bron: BBC, The Guardian 0 De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres opende gisteren de zitting van de Veiligheidsraad met de sombere woorden dat de Koude Oorlog terug is van weggeweest en ditmaal in een ergere vorm.

"De mechanismen en waarborgen van vroeger om escalatie te vermijden bestaan niet meer", zei Guterres aan de Veiligheidsraad, die was bijeengekomen op verzoek van Rusland naar aanleiding van de mogelijke aanval met chemische wapens op Douma, het laatste bolwerk van de rebellen in Oost-Ghouta in Syrië.

Als blijkt dat het Syrische regime onder leiding van Bashar al-Assad achter de gifaanval zit hebben Frankrijk en de VS beloofd militaire actie te ondernemen. Rusland, bondgenoot van het Syrische regime, beschuldigt de Britten ervan de aanval te hebben geënsceneerd. Een flagrante leugen volgens de Britten.

Guterres, die bezorgd is om een escalatie, riep de leden gisteren met klem op "zich verantwoordelijk te gedragen in deze gevaarlijke omstandigheden".

Bewijs

Tijdens de zitting beschuldigde de Russische VN-ambassadeur Vasily Nebenzia de VS ervan "de chemische aanval als voorwendsel te gebruiken om het regime van Assad omver te werpen en Rusland in hun greep te houden". Hij benadrukte dat het nog steeds niet duidelijk is of in Douma echt chemische wapens zijn gebruikt. Alle informatie daarover komt van rebellen, zei hij.

Rusland beweert dat het Verenigd Koninkrijk de aanval in scene heeft gezet. "Dit is de ergste vorm van nepnieuws die we tot nu toe gezien hebben van de Russische propagandamachine", reageerde de Britse VN-ambassadeur Peirce.

Zowel Frankrijk als de VS hebben gezegd in het bezit te zijn van bewijs dat de gifaanval werd uitgevoerd door het Syrische regime, maar Frankrijk noch de VS hebben daarover meer details vrijgegeven.

Amerikaans VN-ambassadeur Nikki Haley zei dat ze voldoende bewijsmateriaal hebben en herhaalde het voornemen van de VS om te reageren. "Op een bepaald moment moet je iets doen. Je moet zeggen dat het genoeg is.”