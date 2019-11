Secretaris-generaal Stoltenberg bereid tot hervorming NAVO na kritiek Macron kv

20 november 2019

16u56

Bron: Belga, ANP 0 De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, juicht een voorstel van Duitsland toe om te herbekijken hoe de militaire bondgenoten beleid coördineren. Hij verwelkomt "de boodschap dat de NAVO het platform is om Noord-Amerika en Europa bijeen te brengen, en het is vitaal voor onze veiligheid".

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, stelde voor een comité van deskundigen te vormen dat met voorstellen voor hervormingen voor het bondgenootschap zou moeten komen. Als het aan Maas ligt, wordt op de NAVO-top van regeringsleiders, begin december in Londen, besloten om de expertgroep onder leiding van Stoltenberg op te richten.

Het idee kwam er na vernietigende kritiek van de Franse president Emmanuel Macron over de toestand van de NAVO. De Franse president Macron noemde het bondgenootschap onlangs hersendood, vanwege de gebrekkige coördinatie tussen de VS en Europa.



“Het is belangrijk om samen te bespreken hoe we de NAVO kunnen versterken om de groeiende uitdagingen het hoofd te bieden, aldus Stoltenberg. De boodschap moet volgens hem zijn “dat we verenigd zijn”. Alle inspanningen om de Europese defensie te versterken zijn volgens hem welkom, “niet als vervanging maar als aanvulling van de NAVO”. Het voorstel van Maas heeft waarde, zei Stoltenberg, en hij kijkt ernaar uit om het te bespreken op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen later vandaag.