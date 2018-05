Secretaris-generaal NAVO vraagt Rusland om verantwoordelijkheid op te nemen voor neerhalen MH17 KVDS

28 mei 2018

20u51

Bron: Belga 3 NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft tijdens een bezoek aan Polen opnieuw gezegd dat Rusland de verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines boven Oekraïne in 2014, waarbij alle 298 passagiers omkwamen.

"Ik ga akkoord met de Nederlandse regering, die Rusland oproept om de verantwoordelijkheid voor de crash op zich te nemen", zei Stoltenberg. Hij beschreef het drama als een "direct gevolg" van de Russische agressie tegenover Oekraïne.

Conclusie

Nederland en Australië beschuldigden Rusland van het neerhalen van vlucht MH17 na een internationaal onderzoek. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de Buk-raketten die gebruikt werden om het vliegtuig neer te halen, uit Rusland kwamen.

Stoltenberg noemde een "meer assertief" Rusland een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid van de NAVO-leden. Hij wees daarbij op de Russische inmenging in verkiezingen, cyberaanvallen en het gebruik van geweld tegen buurlanden.

Afschrikking

De secretaris-generaal zei tijdens de Parlementaire Assemblee van de NAVO, die in Warschau plaatsvond, dat de trans-Atlantische organisatie zal reageren met een combinatie van afschrikking en politieke dialoog. Hij omschreef Oekraïne en Georgië als "dichte NAVO-partners" en beloofde blijvende politieke steun voor de twee buurlanden van Rusland.

Ook de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) en de situatie in Afghanistan werden besproken tijdens het overleg. Nadat hij de vergadering had toegesproken, ontmoette Stoltenberg de Poolse president Andrzej Duda.