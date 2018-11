Secretaris-generaal CDU officieel kandidaat om Merkel op te volgen TTR

07 november 2018

15u24

De secretaris-generaal van de CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, heeft vandaag haar kandidatuur om Angela Merkel op te volgen als voorzitter van de Duitse christendemocratische partij officieel bekendgemaakt. Ook de vroegere fractievoorzitter Friedrich Merz gaf formeel te kennen een gooi te doen naar de post.

Na de besloten vergadering van de partijtop van de CDU zondag in Berlijn, was al bekend geraakt dat twaalf mensen kandidaat waren om bondskanselier Angela Merkel op te volgen als partijvoorzitter. Slechts drie van de kandidaten zouden een echte kans maken: secretaris-generaal Annegret Kramp-Karrenbauer, de vroegere fractievoorzitter Friedrich Merz en federaal minister van Gezondheid Jens Spahn.

Kramp-Karrenbauer bevestigde haar kandidatuur vanochtend tijdens een persconferentie. De 56-jarige zei dat ze voor een "alternatief beleid" staat. Een van de eerste agendapunten van Kramp-Karrenbauer als partijvoorzitter zou “het herstellen van het evenwicht tussen de regering en de partij zijn”, klinkt het. Volgens haar neemt de regering nu nog te vaak beslissingen waarnaar de partij zich achteraf maar moet schikken. Ze wil de achterban meer inspraak geven. Voorts gaf ze onder meer te kennen dat ze campagne wil voeren vóór de functie van partijvoorzitter en niet tegen haar uitdagers.

Kandidatuur

Ook Friedrich Merz is kandidaat voor het partijvoorzitterschap, zo werd vandaag formeel bevestigd. De 62-jarige jurist uit Noordrijn-Westfalen was sinds 2009 van het politieke voorplan verdwenen. De 38-jarige Jens Spahn - die geldt als het kopstuk van de erg conservatieve vleugel van de CDU en in het verleden een forse criticus was van Merkel - heeft nog niets van zich laten horen.

Merkel kondigde vorige week maandag aan dat ze aftreedt als partijleider. Ze blijft wel aan als bondskanselier tot 2021. Op een congres begin december kiest de CDU een nieuwe voorzitter.