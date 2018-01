Seconde later was man op deze iconische foto dood. Dit is het echte verhaal achter het beeld en het achtervolgde fotograaf rest van zijn leven Koen Van De Sype

29 januari 2018

09u36

Het beeld werd bij toeval genomen, in een fractie van een seconde. Maar het zou de kijk van de wereld op de oorlog in Vietnam diepgaand beïnvloeden. Het is deze week exact 50 jaar geleden dat Eddie Adams van persbureau Associated Press (AP) een iconische oorlogsfoto nam van de executie van een Noord-Vietnamese soldaat. En het zou hem de rest van zijn leven achtervolgen.

1 februari 1968. Het was de derde dag van het Tet-offensief, waarbij de Noord-Vietnamese Vietcong een verrassingsaanval uitvoerde tijdens een wapenstilstand. Die was er naar aanleiding van een feestdag. De Zuid-Vietnamezen en de Amerikanen lagen zwaar onder vuur. Decor van de gevechten was een reeks Zuid-Vietnamese steden en dorpen, waaronder ook hoofdstad Saigon.

Pistool

Het was op die laatste plek dat fotograaf Eddie Adams zich bevond. Samen met een cameraman van de Amerikaanse nieuwszender NBC maakte hij een verslag, toen hij enkele Zuid-Vietnamese soldaten een gevangene uit een gebouw zag halen. Ze stapten in de richting van de journalisten, toen ze plots stopten en een Zuid-Vietnamese politiechef op het groepje toekwam. Nguyen Ngoc Loan hief plots zijn pistool en richtte het op het hoofd van de geboeide man, die ervan verdacht werd Vietcong te zijn. (lees hieronder verder)

Adams dacht dat de politiechef de man zou ondervragen en hief zijn camera om het moment vast te leggen. Maar in de plaats vuurde Nguyen Ngoc Loan. Terwijl Adams op de sluiter van zijn toestel duwde en de executie vastlegde. “Ze hebben heel wat van mijn mannen en jullie mensen gedood”, zei de politiechef aan de journalisten, voor hij weer wegwandelde.

Toen de foto binnenliep op het hoofdkwartier van AP in New York en chef fotografie Hal Buell hem voor het eerst zag, startte een hevige discussie of ze het beeld wel wereldkundig moesten maken. “Ik wist dat we twee soorten reacties zouden krijgen”, vertelt hij. “Enerzijds mensen die zouden zeggen: kijk eens met wie we daar in zee gaan. En anderzijds mensen die kwaad zouden zijn dat we aan nestbevuiling deden en onze bondgenoten in een slecht daglicht stelden.”

Voorpagina's

Uiteindelijk werd de foto toch vrijgegeven en hij verscheen op de voorpagina’s van heel wat kranten en affiches tegen de oorlog. Het had een diepe impact op de publieke opinie, in de eerste plaats in de Verenigde Staten zelf. Want het beeld toonde een kant van de oorlog die nog niemand op het thuisfront daarvoor gezien had. Oorlogsmoeheid en pessimisme namen de bovenhand.

Foto’s vertellen niet het hele verhaal. Ze zeggen niets over het waarom dat iets gebeurt. Eddie Adams

Eddie Adams was niet klaar voor het eigen leven dat zijn foto ging leiden. Hij vond Nguyen Ngoc Loan ten onrechte aan de schandpaal genageld werd en dat liet hem nooit meer los. “Foto’s vertellen niet het hele verhaal”, zei hij later. “Ze zeggen niets over het waarom dat iets gebeurt. Het publiek zag niet wat er buiten het frame van de foto voorgevallen was: dat de Vietcong enkele uren eerder de rechterhand van de politiechef en diens familie had uitgemoord. Ik zeg niet dat wat Loan deed correct was, maar hij was in een oorlog verwikkeld. En hij moest het opnemen tegen erg slechte mensen.”

Volgens de fotograaf werden die dag in 1968 de levens van twéé mensen vernietigd. “En dat was nooit de bedoeling. Ik wilde niemands leven vernietigen. Dat was niet mijn werk.”

Bitterzoet

Bitterzoet: de foto leverde Adams de Pulitzer Prize op en het bekende tijdschrift Time riep hem uit tot een van 100 meest invloedrijke foto’s uit de geschiedenis. Zelf vond hij zijn werk uit 1977 over mensen die Vietnam ontvluchtten in de periode na de oorlog, het beste wat hij maakte. Hij stierf in 2004.

Loan stierf in 1998 in het Amerikaanse Virginia, waar hij na de oorlog een restaurant uitbaatte. De weduwe van de gevangen Noord-Vietnamees – Bay Lop – vertelde dat ze het gevoel had gehad dat de foto hielp om de Amerikanen tegen de oorlog in Vietnam te keren.