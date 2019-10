Sebastian Kurz zal klimaatgerichte coalitiegesprekken leiden in Oostenrijk KVE

07 oktober 2019

15u00

Bron: Belga 1 Bondspresident van Oostenrijk Alexander Van der Bellen heeft de conservatieve leider Sebastian Kurz aangesteld om een stabiele regering te vormen die prioriteit zal geven aan de milieuproblematiek.

De 33-jarige voormalige bondskanselier en zijn Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) kwamen op 29 september als duidelijke winnaars uit de bus bij de parlementsverkiezingen, maar om een meerderheid in het parlement te vormen hebben ze minstens één andere partij nodig. Kurz zou een coalitie met De Groenen kunnen afsluiten, maar ook een coalitie met de Sociaaldemocratische Partij (SPÖ) of met de extreemrechtse Vrijheidspartij (FPÖ) wordt niet uitgesloten.

Hoewel het klimaat voor de president een prioriteit is, geeft Kurz de voorkeur aan economisch beleid en migratiepolitiek. Het klimaat is voor de conservatieve leider ook een hoofdthema, maar volgens hem zouden oplossingen een win-winsituatie moeten creëren voor milieu en economie.

Kurz zal eerst verkennende gesprekken houden met alle partijen in het parlement. De SPÖ liet nog niet blijken dat ze een rol in de regering wil, de FPÖ verklaarde dat ze de oppositie in wil. Volgens politieke commentatoren en mediaverslaggevers worden De Groenen vermoedelijk Kurz' coalitiepartner, maar zij eisen wel dat klimaatbeleid een prioriteit wordt, en dat de conservatieve partij zich richt op armoede.

Minderheidsregering

Indien er geen coalitie gevormd kan worden, sluit Kurz een minderheidsregering niet uit. Er wordt verwacht dat de gesprekken en onderhandelingen meerdere maanden zullen duren.

Zolang er geen nieuwe regering is, blijft de interim-regering van bondskanselier Brigitte Bierlein aan de macht.

Meer over Sebastian Kurz