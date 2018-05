Seattle komt op voor de daklozen: grootste bedrijven moeten extra taks betalen SVM

15 mei 2018

18u57

De stad Seattle heeft een taks ingevoerd voor grote bedrijven en wil met de opbrengst daklozen helpen. De grootste bedrijven in de stad, waaronder Amazon, hadden zich tegen het voorstel verzet.

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd: er komt een jaarlijkse taks van 275 dollar per voltijdse werknemer voor alle bedrijven in de stad die meer dan 20 miljoen dollar omzet per jaar draaien. Het gaat concreet om 585 bedrijven. In een eerste voorstel was sprake van 500 dollar, maar dat haalde het niet.

De maatregel zou van kracht worden in januari 2019 en tegen eind december 2023 47 miljoen dollar moeten opbrengen. Dat bedrag zal gaan naar noodhulp voor de armsten in de stad en naar betaalbaar wonen. Volgens de krant Seattle Times zit de stad in de top 10 van Amerikaanse steden met de grootste populatie daklozen.

De grootste bedrijven van de stad, waaronder Amazon, Starbucks en Expedia, hadden zich verzet tegen het voorstel. Een woordvoerder van Starbucks verklaarde in de Seattle Times dat het stadsbestuur er niet in slaagt om efficiënt te investeren in oplossingen voor daklozen. Ook Amazon klaagde het "efficiëntieprobleem" aan. Ze waarschuwt dat de taks de groei van jobs zal belemmeren.