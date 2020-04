SEAT maakt beademingstoestellen van ruitenwissermotors kv

07 april 2020

23u33

Bron: Reuters 6 SEAT, de Spaanse afdeling van autobedrijf Volkswagen, is begonnen met de spoedproductie van ventilatoren voor Spaanse ziekenhuizen die momenteel overstelpt worden met coronapatiënten. De autofabrikant gebruikt daarvoor een eenvoudig ruitenwissermechanisme.

In de fabriek in Martorell, nabij Barcelona, assembleren medewerkers de toestellen die artsen moeten helpen om de ademhaling van patiënten met Covid-19 te reguleren.

“90 procent van de materialen zijn dezelfde als dewelke we gebruiken om de SEAT Leon te bouwen”, zegt Patricia Such, directeur gezondheid, veiligheid en noodgevallen bij SEAT. “De motor die we gebruiken om te beademen is de ruitenwissermotor van de auto.” In de fabriek worden de toestellen getest op dummy’s.

In samenwerking met start-up Protofy.xyz wil SEAT 100 van deze ‘OxyGEN’-toestellen per dag bouwen en ze gratis verdelen over Spaanse ziekenhuizen. “OxyGEN is een erg eenvoudig toestel, heel makkelijk te gebruiken”, maar kan nooit de plaats innemen van een conventioneel beademingstoestel, aldus Such.

Wereldwijd schakelen steeds meer bedrijven over op de productie van beademingstoestellen en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers: middelen waaraan momenteel te midden van de crisis een ernstig tekort is.

In Spanje zijn er meer dan 140.000 besmettingen vastgesteld: het hoogste aantal in Europa en na de VS het tweede hoogste aantal ter wereld. Het coronavirus maakte in het land al bijna 14.000 dodelijke slachtoffers.