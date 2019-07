Sea Watch-kapitein Carola verschuilt zich na bedreigingen mvdb

03 juli 2019

13u09

Bron: Belga 0 De Duitse kapitein van de Sea-Watch 3, die in Italië kortstondig vastzat omdat ze 40 bootvluchtelingen aan wal had gebracht, is ondergedoken omdat ze bedreigingen gekregen heeft. Dat heeft haar ngo vandaag gezegd.

Carola Rackete (31) "bevindt zich op een geheime plaats wegens het grote aantal bedreigingen dat ze gekregen heeft", zei de woordvoerder van de Duitse niet-gouvernementele organisatie Sea-Watch, Ruben Neugebauer. De vrouw is wel degelijk nog in Italië, aldus de zegsman. Berichten als zou ze reeds in haar geboorteland Duitsland of een ander land zijn, zijn verkeerd.

Carola Rackete werd vrijdagnacht opgepakt omdat ze zich een toegang forceerde tot de haven van Lampedusa om migranten af te zetten die op zee gered waren. Het Italiaanse gerecht liet haar dinsdagavond vrij. Het oordeelde dat ze een reddingsoperatie op zee had uitgevoerd en dat de wet die haar de toegang tot de Italiaanse wateren verbood, niet van toepassing was.

Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken en leider van extreemrechts in Italië, hekelde de beslissing en zei dat hij de jonge kapitein wou uitwijzen naar Duitsland. De Sea-Watch 3 ligt voorlopig aan de ketting. De ngo verzekerde echter dat ze migranten op zee voor de kust van Libië zou blijven redden en desnoods een nieuwe boot zou kopen.